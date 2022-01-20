康那香助弱勢 南市免費提供生理用品給弱勢學生
台南市政府去年推動「登月計畫」，結合企業資源，提供17所偏鄉國中女學生生理用品，今年擴大執行至校園低收及中低收入戶女性學生，市長黃偉哲今天與康那香董事長戴榮吉簽署合作備忘錄，市府以優惠價格取得生理用品，提供給弱勢學生，打造性平友善城市。
黃偉哲說，南市從去年率先全國推行「登月計畫」，結合民間愛心企業、小紅帽協會及市府相關局處，共同營造性別友善城市。除了免費提供兩處市政中心及37區公所的公廁放置生理用品，供洽公女性使用，教育局也啟動「校園登月計畫」，提供佳興國中等17所偏鄉國中女學生生理用品；今年再進一步擴大執行對象至校園低收及中低收入戶女性學生，希望能喚起大眾關注性別平權及關懷弱勢的議題。
教育局長鄭新輝表示，除了免費提供弱勢女性學生外，一般學校的健康中心也有配置，學生如遇緊急情況時可至健康中心免費索取，另面對學生青春期的身體變化，教育局也將相關議題納入學校課程並邀請小紅帽協會舉辦講座，以提升學生性別平權意識，營造友善校園。執行對象從17所偏鄉國中擴及各級學校低收及中低收入戶女性學生，受惠學生將從原692人增加至2188人。
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