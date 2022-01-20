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奇美博及台南都會公園劃為空品維護區 7/1生效

中央社 / 台南20日電

台南市政府今天宣布公告劃設「奇美博物館及台南都會公園」為台南市首處「空氣品質維護區」，今年7月1日生效，違者將依空氣污染防制法規定處新台幣500元至6萬元罰鍰。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，奇美博物館及台南都會公園每年吸引近100萬人次造訪，1年有上萬輛遊覽車入園，市府將此區域劃為空氣品質維護區，將有效管控空氣品質。

奇美博物館及台南都會公園管控入園汽機車，包括民國95年9月30日（含）前出廠的柴油大客（貨）車，須有1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車要完成最近一次定檢合格，違者將依空氣污染防制法規定處500元至6萬元罰鍰。

環保局預估實施管控後，每年可減少當地粗懸浮微粒（PM10）1.2公噸、細懸浮微粒（PM2.5）1公噸、氮氧化物（NOX）15.1公噸、總碳氫化合物（THC）19.3公噸、非甲烷碳氫化合物（NMHC）17.8公噸及一氧化碳（CO）22.9公噸。

台南市政府環保局長謝世傑表示，奇美博物館及台南都會公園總面積約66公頃，全劃入空品維護區，但四周道路不含在內，環保局和警方在公告生效後將加強取締。

環保局人員說，6月30日前為宣導期，除在空品維護區附近設置大型告示牌、小型標示牌及透過媒體宣導外，今年1月起也設立車牌辨識系統，寄發通知給未符合管制規定的車輛，避免車主因不知管制規定而受罰。

環保局劃設「奇美博物館及台南都會公園」為空品維護區後，將再規劃其他空品維護區，目前評估劃設區域有港區、學校、醫院等，另也逐步將其他期別的柴油車及小型柴油車等納入管制，持續改善台南空氣品質。

台南 奇美博物館 空氣品質

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