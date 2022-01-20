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奇美博物館、台南都會公園 列首處空品維護區

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府公告奇美博物館及台南都會公園為空氣品質維護區，已設置告示牌提醒注意。圖／南市環保局提供
台南市政府公告奇美博物館及台南都會公園為空氣品質維護區，已設置告示牌提醒注意。圖／南市環保局提供

台南市政府已在今年初公告畫設「奇美博物館及台南都會公園」，為台南市首處「空氣品質維護區」，自7月1日生效。屆時2005年9月30日前出廠的柴油大客貨車，須有1年內排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年燃油機車要完成最近一次定檢合格，才能進入空品維護區，違者將依空氣汙染防制法處500元至6萬元罰鍰。

市長黃偉哲表示，汽機車等移動汙染源不利南市空氣品質，奇美博物館及台南都會公園每年吸引近百萬人次造訪，1年約有上萬輛遊覽車入園，經分析2005年9月30日前出廠約佔5分之1，因此將此區域劃為空品維護區。預計每年可減少粗懸浮微粒 (PM10)約1.2噸、細懸浮微粒 (PM2.5)約1噸、氮氧化物 (NOX)約15.1 噸、總碳氫化合物 (THC)約19.3噸、非甲烷碳氫化合物 (NMHC)約17.8噸及一氧化碳 (CO)約22.9噸排放，對於維護空氣品質具有指標意義。

環保局長謝世傑說，所畫的空品維護區僅限奇美博物館及台南都會公園內約66公頃，四周道路都不包含在內，請用路人放心。也請民眾勿於四周道路以違規臨停方式躲避稽查，環保局後續會與警方協調於公告生效後加強取締，以維持空品維護區遭交通順暢。

今年年6月30日前為宣導期，除在空品維護區附近設置大型告示牌、小型標示牌，也會設車牌辨識系統，寄發通知給未符合管制規定的車輛，避免受管制車輛車主因不知管制規定而受罰。

奇美博物館 台南 空氣品質

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