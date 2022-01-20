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影／台南燈籠高高掛 「入龍喉出虎口」帶來好運

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市普濟燈會已完成燈籠懸掛，將在1月27日晚上點燈。記者鄭惠仁／攝影
台南市普濟燈會已完成燈籠懸掛，將在1月27日晚上點燈。記者鄭惠仁／攝影

享譽國內外的台南市「府城普濟燈會」已完成手繪燈籠的布置，主題是「普濟拾光。虎哩幸福」，1500多盞燈籠懸掛在普濟殿前即四周街區，精緻美麗的燈籠添滿春節歡樂氣氛，將在27日晚點燈。市長黃偉哲今天走主燈「祈福燈宮」，代表「入龍喉出虎口」，掃去疫情，帶來好運。

今年普濟燈會進入第10年，燈籠從廟口到國華街，延伸至普濟七角頭區域；並和藝術空間、公益組織、友境廟宇、醫療單位合作，走出國際，參與日本「台灣祭」的展出。

普濟文史研界協會蕭暉憲表示，10年前普濟燈會所用的是藝術花燈，後來改為手繪燈籠，但第1年用手繪燈籠時，因遇雨致宣紙糊成的燈籠壞掉並掉在地上，廟宇總動員花了1天的時間再完成修復或製作，把燈籠掛上去，後來改為防水燈籠，不怕雨淋。

前年因新冠肺炎疫情關係，原要停辦，後來又復辦；去年則是掛上去後卻因疫情關係又喊停，只好拆下來。今年的燈會已完成懸掛及布置，並且設計不一樣的主燈，用近4百盞燈籠設計成迷燈牆「祈福燈宮」，透過廟宇空間「入龍喉出虎口」的觀念設計，讓賞燈民眾一進一出，能脫去厄運，燈籠映照希望之下，帶來好運。

市長黃偉哲表示，普濟燈會有著市民的期待，絕不能停辦，就這樣1年接著1年，雖經歷阻礙但都能突破，今年感謝立委林俊憲向交通部爭取到40萬元補助，讓燈會增添助力。

市定古蹟鄭成功祖廟的「壬寅年府城成功燈會」已登場，廟前及周邊懸掛2022盞燈籠，新春期間有一系列活動，23日下午2點有樂墨書法協會揮毫贈春聯、2月1日至6日過七星爐、鑽成功轎、新春茶會、文創市集，2月6日下午2點邀台南書法家揮毫贈墨寶。2月15日元宵節晚上7點，舉辦「慶元宵迓花燈吃湯圓活動」。

台南市鄭成功祖廟舉辦「壬寅年府城成功燈會」，四周掛滿燈籠，帶來春節喜氣。記者鄭惠仁／攝影
台南市鄭成功祖廟舉辦「壬寅年府城成功燈會」，四周掛滿燈籠，帶來春節喜氣。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲走「祈福燈宮」，代表「入龍喉出虎口」，掃去厄運，帶來好運。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲走「祈福燈宮」，代表「入龍喉出虎口」，掃去厄運，帶來好運。記者鄭惠仁／攝影
台南市鄭成功祖廟舉辦「壬寅年府城成功燈會」，四周掛滿學生繪製的燈籠，帶來春節喜氣。記者鄭惠仁／攝影
台南市鄭成功祖廟舉辦「壬寅年府城成功燈會」，四周掛滿學生繪製的燈籠，帶來春節喜氣。記者鄭惠仁／攝影
台南市普濟燈會已完成燈籠懸掛，手繪燈籠精緻美麗，將在1月27日晚上點燈。記者鄭惠仁／攝影
台南市普濟燈會已完成燈籠懸掛，手繪燈籠精緻美麗，將在1月27日晚上點燈。記者鄭惠仁／攝影
台南市普濟燈會已完成燈籠懸掛，將在1月27日晚上點燈。記者鄭惠仁／攝影
台南市普濟燈會已完成燈籠懸掛，將在1月27日晚上點燈。記者鄭惠仁／攝影

燈會 疫情 手繪

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