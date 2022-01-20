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藍營傳推美女刺客戰嘉縣 翁章梁：不用過度緊張

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）今上午受訪時表示，離年底選戰尚遠，當務之急做好縣政工作、服務鄉親。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今上午受訪時表示，離年底選戰尚遠，當務之急做好縣政工作、服務鄉親。記者莊祖銘／攝影

民進黨嘉義縣長年執政，縣長翁章梁力拼連任，藍營傳推不分區立委溫玉霞獨生女、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，作美女刺客挑戰翁章梁。翁今受訪時表示，離年底選戰尚遠，大家無須緊張，目前會以縣政工作為主，認真服務鄉親。

「我現在認真把縣長工作做好」翁章梁說，「農工大縣」方向仍須強化，離選舉時間仍久，「大家不用過度緊張」，認真服務鄉親、把工作作好，才是目前最重要的工作，其他都是次要，希望大家不要過度討論。

31歲吳亮儀是美國紐約大學碩士，曾在公部門服務，擔任母親溫玉霞助理，能力強又親和，黨內形容她有明星臉、才貌雙全，前年年底在不分區立委翁重鈞等地方人士推蔫下，接任嘉義縣婦女會理事長，是歷屆最年輕婦女會理事長，在深綠的嘉義縣插旗經營。

國民黨議員詹琬蓁肯定吳亮儀參選嘉義縣長，希望黨中央推派人選年輕有幹勁，願意勤跑基層傾聽民意，不支持黨中央空降人選，最好是嘉義縣民或曾在嘉縣就業就學。同黨籍議員林于玲則希望黨推派人選年輕、有熱情。

國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯說，不排除任何可能人選。立委翁重鈞說，嘉縣艱困選區，尋覓人選會遭遇較大困難，上次山區立委選舉，「我們有比較成功合作模式」，這次也希望用較彈性方式推派人選，會盡早布局，溝通協調，整合在野力量，集結「反對霸權」力量，為嘉縣繁榮發展共同努力。

嘉義 翁章梁

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