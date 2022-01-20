解決水患！斥資4億台南新化虎頭溪護岸工程採新工法

為改善台南市新化區虎頭溪排水沿岸積淹水問題，市府爭取中央用地及工程經費計4億元整辦理「虎頭溪排水護岸新建工程」，今天動工典禮，本次工程整治河道長度約0.8公里，市長黃偉哲表示，虎頭溪段面最窄才4公尺，經由整治擴大行水斷面。強化此區域的排水能力，降低當地民眾損失生命財產的風險。

市長黃偉哲表示，很高興看到虎頭溪排水護岸工程開工，虎頭溪是影響新化防洪、治水安全的重要的溪流，感謝中央水利署能夠支援，這一標總共的經費金額4億元，中央在第一期4億的工程費中全額補助1億工程款，如果沒有中央支持，整治的進度可能又要慢好幾年，而且要把握現在的枯水期趕快開工，以免汛期來臨到時候可能就更慢了，希望工程順利，能夠早日完工，讓新化的民眾減少積水、減少淹水的困擾，生活更加安心，更加舒適。

水利局長韓國華表示，虎頭溪排水位於台南市新化區境內，屬鹽水溪支流，長度約10.6公里，流域面積約51.6平方公里。早期大部分排水路尚未整治，加上橋梁低，多處區段通水斷面不足，在莫拉克颱風新和庄淹水深度最高180公分，新化市區淹水面積也高達460公頃，造成民眾生命財產嚴重損失。

過去南市府已投入5.08億元經費，完成護岸3.2公里及橋梁改建工作，以往新化市區及新和庄等淹水熱點現在也鮮少淹水，治水成效已逐步顯現。

水利局說，水利署已再核定南市府用地及工程經費4億元辦理「虎頭溪排水護岸新建工程」，工程分為2工區，改善護岸長度共0.8公里，預計2022年底完工。工程設計上以近自然排石工法新建護岸，維持適合動植物生長空間，減少環境破壞，兩側步道可以休閒運動。

水利局表示，「離子尾橋至穗芳橋」及「佛顓橋至虎龍橋」等渠段整治工程也已設計完成，預計在今年8月底完成發包工作，南市府已在虎頭溪排水整治投入約16.38億元經費。