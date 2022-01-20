台南市長給家長的一封信 假期不忘防疫

今天高國中小結業式，明起放寒假，面對新冠肺炎疫情變化快速，市長黃偉哲今天寫信給家長，籲請家長、學生，面對傳染力強的Omicron變異株，都能隨時做好個人自主健康管理。面對疫情，僅有少數學校取消營隊活動，多數學校仍照常舉辦，讓學生快樂過寒假。

黃偉哲在信中表示，南市在全體家長的共同努力下，創造連續200多天零確診的紀錄，並且自去年5月起，市府團隊即以超前部署的戰鬥力，做好各項防疫工作，包含防疫物資整備、校園安全管理、學生防疫衛教、停課不停學等；同時首創全台唯一公版直播教學，締造900多萬人次的瀏覽量，讓國人見識台南教師團隊的精彩。

他也提醒，寒假期間除落實防疫措施，學生仍應注意室內外各項活動安全，包括瓦斯、用電、交通安全，同時家長也應留意學生情況，讓每個孩子養成健康生活的好習慣，度過充實的假日。

教育局長鄭新輝說，面對捉摸不定的疫情，教育局機動調整，即使各項活動深受疫情影響延期或暫緩辦理，但政策推動不僅沒有打折，甚至多項業務在全國名列前茅。

教育局表示，寒假期間，除落實防疫措施外，考量疫情期間，學生使用平板及在家時間增加，包括用眼健康及網路互動都應多加注意，仍應注意避免讓學生接觸網路賭博及過度沉迷於網路，家長也應主動關心孩子身心狀況，若假期間決定在家不外出，也可透過教育部及教育局相關線上資源學習，共同協助學生度過一個充實的寒假生活。