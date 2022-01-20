台南新市公所辦歲末關懷 各界贊助禮品獎品蜂擁 助弱勢

台南市新市區公所募集各界愛心、今天舉辦低收入戶歲末關懷活動；禮品獎品實在很多、還有人抽中電視跟獎品，多到有低收入戶要拜託里長、里幹事幫忙載運。

新市公所為協助區內66戶弱勢家庭，能感受社會各界的溫暖關懷，舉辧「福虎昇豐、攜手相扶」低收入戶歲末關懷活動。

區長譚乃澄表示，活動獲民間捐贈救助金超過165萬，新市區低收入戶計89戶，除安置公費收容機構發放1千元外，其餘66戶每戶發2萬元；活動另發各慈善團體及寺廟捐贈毛毯、年菜兌換券、麵食、白米及嘉皇工業禮金採購年菜，每戶領取物資價值約4500元。

他說，桂田酒店董事長朱仁宗以父親朱炎田、母親朱張月桂名義，捐贈50萬元作為新市區急難救助、新市國小、大社國小教育學習扶助經費、低收入戶中秋節暨歲末關懷禮金使用；嘉皇工業董事長蔡聰男長期關懷弱勢除救濟金每戶5千元，另贊助經費供公所購買春節年菜總計45萬元。他代表市長黃偉哲頒贈感謝狀，非常感謝各界慈善團體、寺廟及善心人士熱心捐贈。

活動請來新市社區發展協會銀髮律動舞班熱舞，展現活力健康的熱鬧氣氛。銀髮律動舞班由洪麒棻指導，新市社區總幹事劉美菊協助帶領，班員都是社區長者年齡61歲至84歲，平均年齡70多歲。

曼都髮廊新市店也來義剪、新市區衛生所X車健檢、郭芝麟書法團隊5位老師現場春聯揮毫，奇美醫院義診、冬季足浴包製作講座。