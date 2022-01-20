快訊

綠營2張王牌瞄準北市長？陳時中被公認強將 林佳龍滿血回歸

亞東護理師傳染鏈再增1例 3歲兒居隔轉陽性確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南新市公所辦歲末關懷 各界贊助禮品獎品蜂擁 助弱勢

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影

台南市新市區公所募集各界愛心、今天舉辦低收入戶歲末關懷活動；禮品獎品實在很多、還有人抽中電視跟獎品，多到有低收入戶要拜託里長、里幹事幫忙載運。

新市公所為協助區內66戶弱勢家庭，能感受社會各界的溫暖關懷，舉辧「福虎昇豐、攜手相扶」低收入戶歲末關懷活動。

區長譚乃澄表示，活動獲民間捐贈救助金超過165萬，新市區低收入戶計89戶，除安置公費收容機構發放1千元外，其餘66戶每戶發2萬元；活動另發各慈善團體及寺廟捐贈毛毯、年菜兌換券、麵食、白米及嘉皇工業禮金採購年菜，每戶領取物資價值約4500元。

他說，桂田酒店董事長朱仁宗以父親朱炎田、母親朱張月桂名義，捐贈50萬元作為新市區急難救助、新市國小、大社國小教育學習扶助經費、低收入戶中秋節暨歲末關懷禮金使用；嘉皇工業董事長蔡聰男長期關懷弱勢除救濟金每戶5千元，另贊助經費供公所購買春節年菜總計45萬元。他代表市長黃偉哲頒贈感謝狀，非常感謝各界慈善團體、寺廟及善心人士熱心捐贈。

活動請來新市社區發展協會銀髮律動舞班熱舞，展現活力健康的熱鬧氣氛。銀髮律動舞班由洪麒棻指導，新市社區總幹事劉美菊協助帶領，班員都是社區長者年齡61歲至84歲，平均年齡70多歲。

曼都髮廊新市店也來義剪、新市區衛生所X車健檢、郭芝麟書法團隊5位老師現場春聯揮毫，奇美醫院義診、冬季足浴包製作講座。

為鼓勵弱勢家戶參與，提供32吋電視機1台、烘碗機2台、燜燒鍋3台及高級碗組4盒等獎品；因為數量多許多低收入戶騎機車搬不回去，只好打電話叫親友或是里長、里幹事幫忙。譚乃澄說，區公所也會幫忙送到家。

台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，曼都髮型新市店來義剪。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，曼都髮型新市店來義剪。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多到有低收入戶求助。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，禮品獎品多。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，曼都髮型新市店來義剪。記者周宗禎／攝影
台南新市公所辦歲末關懷，曼都髮型新市店來義剪。記者周宗禎／攝影

低收入戶 年菜

延伸閱讀

Uber Eats買年菜、辦年貨 迎新年祭8萬張虎年刮刮卡

疫情變化 飯店外帶年菜業績提升3成

台南便利購業績破2300萬元 年菜預購開紅盤

陽明交大醫院創新年菜健康吃 再推「贖罪茶」甩肥胖

相關新聞

嘉縣警局公布十大交通檢舉熱區 籲用路人遵守交通規則

隨著智慧手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規不斷增加，嘉義縣警察局統計去年受理民眾檢舉交通違規共3萬912件，經查證屬...

台南海安路地下停車格破1千席 水萍塭停車場年底將完工

台南市中西區海安路一帶集結海安商圈、中正商圈、國華友愛商圈等，假日遊客多，為了同時解決蚊子館問題，10年前市府將「台南毒...

台南新市公所辦歲末關懷 各界贊助禮品獎品蜂擁 助弱勢

台南市新市區公所募集各界愛心、今天舉辦低收入戶歲末關懷活動；禮品獎品實在很多、還有人抽中電視跟獎品，多到有低收入戶要拜託...

影／迎春搶商機 台南歸仁公所、七甲花卉區推優惠摸彩

台南「七甲花卉園區」是南部主要盆花產銷區，春節將近許多民眾前往採購，為吸引人潮，歸仁區公所今天與歸仁農會、七甲花卉園區推...

台南殯葬設施結合光電 7年總面積已達1552坪

台南市7年前率先發展殯葬設施結合太陽光電，總面積已達1552坪，殯儀館、納骨塔、公墓停車場等都可見太陽能板，總發電量為9...

髒亂點成社區美麗後花園 南市空品淨化有一套

環保署「空氣品質淨化區優良認養單位甄選」出爐，台南市有6個認養單位獲獎，環保局也獲得「績效卓著」獎。其中七股竹橋里辦公處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。