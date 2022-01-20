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台南殯葬設施結合光電 7年總面積已達1552坪

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市7年前即開始發展殯葬設施結合太陽光電。圖／台南市民政局提供
台南市7年前即開始發展殯葬設施結合太陽光電。圖／台南市民政局提供

台南市7年前率先發展殯葬設施結合太陽光電，總面積已達1552坪，殯儀館、納骨塔、公墓停車場等都可見太陽能板，總發電量為927.85Kwp，民政局近期持續規畫在南區火化場停車場、大內納骨塔服務中心屋頂等5處設置太陽光電，預計可再增加780.16Kwp發電量，收入循環運用在各殯葬設施上。

南市民政局指出，台南市推動陽光電城，從2015年即開始結合殯葬設施，率先在新營福園殯葬專區設置屋頂型太陽能板，後來陸續在柳營祿園殯葬園區、西港納骨塔服務中心屋頂、新營福園殯葬專區、鹽水壽園殯葬專區、新市潭頂公墓停車場、南區殯儀館、仁德區納骨塔屋頂、安定區納骨塔服務中心屋頂等也都有設置。

市府近期持續規畫南區火化場停車場、柳營祿園殯葬專區納骨塔屋頂與火化場停車場、西港區納骨堂停車場、大內納骨塔服務中心屋頂擴大設置太陽能板。

民政局表示，目前總發電量為927.85Kwp，之後可再增加780.16Kwp，市府殯葬設施在2015年到去年上半年租金收入為241萬2924元，全數投入在各殯葬設施上。

不過，由於部分殯葬設施較為偏遠，台電沒有饋線可用，民政局表示，無饋線可用的區域會持續與台電確認未來設置狀況，以達到廣泛設置光電板的目標，希望為環境永續發展盡心力。

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