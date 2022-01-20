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嘉縣警局公布十大交通檢舉熱區 籲用路人遵守交通規則
隨著智慧手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規不斷增加，嘉義縣警察局統計去年受理民眾檢舉交通違規共3萬912件，經查證屬實逕行舉發1萬6476件，檢舉前3大違規態樣：「變換車道或轉彎未使用方向燈」4054件，「違規停車」2 483件，「闖紅燈」 2111件。
交通隊說，縣內易遭檢舉10大路段、項目如下：朴子市朴子六路，違規停車；大林鎮後火車站，違規停車；太保市159線，變換車道 (轉彎) 未使用方向燈、未依標線行駛；民雄鄉神農路，違規停車。
水上鄉台一線，闖紅燈、變換車道 (轉彎)未使用方向燈；太保市高鐵西路，闖紅燈、變換車道 (轉彎)未使用方向燈；太保市台18線與台37線路口，闖紅燈、變換車道 (轉彎)未使用方向燈，行駛公車專用道。
水上鄉168線，闖紅燈、變換車道 (轉彎）未使用方向燈；民雄鄉公園路段違規停車；新港鄉159線，變換車道(轉彎）未使用方向燈、違規超車、闖紅燈。
交通隊表示，立法院去年底通過「道路交通管理處罰條例」修正案（行政院還未定施行日期），將民眾可檢舉違規態樣限縮至46種，但民眾檢舉交通違規仍屬「道路交通管理處罰條例」法定舉發方式之一。
警察依法不能拒絕受（處）理，但會落實審核來把關，避免在違規事證不明確的情況下讓民眾無辜受罰，提醒民眾注意遵守交通規則，畢竟「安全」才是回家唯一的道路。
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