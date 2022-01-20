台南海安路地下停車格破1千席 水萍塭停車場年底將完工

台南市中西區海安路一帶集結海安商圈、中正商圈、國華友愛商圈等，假日遊客多，為了同時解決蚊子館問題，10年前市府將「台南毒瘤」海安路地下街改作地下停車場，由於該區人車潮日益增加，市府趕在春節前再增百餘席汽車格，總計突破1千席格位，為台南最大的公有地下停車場，盼能大幅紓解周邊停車需求。另外，銜接海安路的水萍塭公園也正在興建地下停車場，預計今年底完工。

交通局長王銘德指出，為了讓海安路周圍路段車流更順暢，減少民眾排隊等待或繞行尋找停車格的時間，市府在海安路地下1層商場空間擴大提供停車供給，位置在民生路至民族路之間，新增127席汽車格。考量大型地下停車場的整體安全，擴建工程連同全場消防設備做更新，並為了讓民眾更方便進出停車場，擴大開放5座樓梯與2座電梯。

停車營運科長陳英傑說，海安路地下停車場共有1036席汽車格，為台南市最大的公有地下停車場，其中身障專用格28席，婦幼專用格21席，為了推動綠色交通政策，除了有24席綠能優先格之外，近期將陸續提供電動車停車充電服務。

海安路地下街曾被視為台南市最大毒瘤，也是中央列管的蚊子館，2012年由市府交通局接手活化轉型為地下停車場，2014年委外經營後，隨著周邊商圈活動復甦成長，停車場使用率節節上升，由於2018年市府完成地面藝術造街景觀改造，海安路重新蛻變為台南觀光勝地，平日使用率接近6成，假日則是常見車輛排隊等待進場。

交通局表示，為紓緩周邊商圈經濟繁榮後的停車需求，除了優先完成海安路地下停車場擴大供給之外，水萍塭公園地下停車場也加緊腳步施工，可望在今年底前完工開放，預計可提供逾360席停車格，提升海安路整體交通環境，期盼帶動中西區整體繁榮。