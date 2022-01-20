髒亂點成社區美麗後花園 南市空品淨化有一套
環保署「空氣品質淨化區優良認養單位甄選」出爐，台南市有6個認養單位獲獎，環保局也獲得「績效卓著」獎。其中七股竹橋里辦公處已連續7年獲獎，將髒亂點打造成社區後花園；新營土庫里自行車道沿線綠草如茵、花木扶疏，成輕旅行好去處。
台南市環保局表示，此次甄選七股區竹橋里辦公室、善化區嘉北里辦公處、新營區太子社區發展協會獲特殊貢獻獎，新營區土庫社區發展協會拿優勝獎，西港區西港社區發展協會獲佳作，南區文南里辦公處獲永續關懷獎。
七股竹橋里辦公處已連續7年獲獎，前任里長張靜堯為改善社區髒亂點，認養「竹橋里空品淨化區」，積極綠化植栽，打造出竹橋後花園，現任里長郭信忠接棒後持續營造，讓社區成為美麗花園。
新營區土庫社區發展協會、西港區西港社區發展協會首次參賽就獲獎。土庫里的空品淨化區綠美化之外又搭配自行車道，沿線綠草如茵、花木扶疏。西港社區發展協會認養空品淨化區，從種植一草一木做起，一點一滴的將裸露地改造成綠意十足的環境。
善化區嘉北里辦公處、新營區太子社區發展協會也是得獎常勝軍，持續4年獲獎，所認養的空氣品質淨化區植栽遍布、綠意盎然。南區文南里辦公處是第2年獲獎，所認養的空氣品質淨化區，綠樹成蔭、枝繁葉茂，是居民樂於前往的社區公園。
環保局長謝世傑表示，台南市已設置完成245處空氣品質淨化區，面績80公頃，每年二氧化碳淨化量約1,926公噸，懸浮微粒量40.5公噸。每年參加環保署甄選都獲得肯定，鼓勵更多區里與社區投入認養行列。
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