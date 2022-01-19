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119消防節台南點亮2千多盞消防燈籠 光彩炫麗

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
今天119消防節，台南市消防局今晚在中正消防分隊舉行祈福點燈，點亮2千多盞燈籠，一同懸掛在中正分隊外牆，光彩炫麗，相當吸睛。圖／台南市消防局提供
今天119消防節，台南市消防局今晚在中正消防分隊舉行祈福點燈，點亮2千多盞燈籠，一同懸掛在中正分隊外牆，光彩炫麗，相當吸睛。圖／台南市消防局提供

今天119消防節，台南市消防局今晚在中正消防分隊舉行火神護祐、平安祈福點燈儀式，點亮2千多顆消防燈籠，並和日本群馬縣的燈籠進行交流，一同懸掛在中正分隊外牆，光彩炫麗。

消防局第七大隊今晚6點30分，舉行祈福點燈儀式，由消防局長李明峯、祀典武廟主委林培火、義消總隊長黃崇銘、第七大隊長黃輝林、等人共同點燈，並寫下祈福卡懸掛於主燈下，祈求台南市平安。

火德星君即民間俗稱的火神爺，又稱火天金剛，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，每年都會虔誠祭拜，保佑市民朋友的財產安全。

這次活動所繪製的燈籠超過2000顆，由台南市高中、國中、國小及幼兒園等學校師生共同參與，以台南古蹟廟宇防火圖案、消防救災救護、車輛裝備器材等圖案為主題繪製，展示於消防局中正分隊及台灣祀典武廟。

消防局長李明峯表示，感謝祀典武廟及第七大隊率領的團隊辦理的消防祈福燈籠活動，並和日本群馬縣進行城市交流，讓這個活動更為圓滿，藉由點燈儀式、為市民朋友、為消防人員、為防疫工作祈福，祈求境內國泰民安、風調雨順、市民、消防人員、疫情大家都平安。

台南 日本 幼兒園

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