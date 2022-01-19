快訊

聯亞藥重大訊息將公布 20日暫停交易

東吳大學城中校區有確診足跡 百名師生自主健康管理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土疫情持續延燒 黃偉哲取消春節廟宇發紅包行程

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。本報資料照片
台南市長黃偉哲。本報資料照片

本土疫情持續延燒，台南市長黃偉哲今宣布，取消春節期間在廟宇發放紅包活動，各衛生所也將發放篩劑讓從北部返鄉的民眾回家快篩，另外，超過500人的大型宗教活動必須提報防疫計畫，並經市府同意才能舉辦。

台南市政府今天下午開新冠肺炎一級指揮中心會議，黃偉哲表示，為避免聚集過多人潮造成防疫風險，今年春節取消市長在台南市廟宇發放紅包行程；衛生局在這段期間內，將透過台南市各衛生所向從北部返鄉過年的民眾發放篩劑，讓大家可以在家進行快篩。

衛生局長許以霖指出，此波Omicron疫情來得快又急，雖然台南仍保持連續2百多天的零本土疫病例，但即將來到的9天春節將是很大考驗，目前南市疫苗涵蓋率第1劑為78.1％、第2劑為69.2％，會再努力讓台南市的疫苗涵蓋率再拉高。

此外，春節期間的大小活動，除了落實防疫管理措施外，主辦單位應在活動場域提供足量手部清消用品，以及提高公共廁所消毒頻率，並須設有醫療應變措施。

民政局表示，今年春節廟宇參拜的防疫措施，包括全程戴口罩、維持實聯制、社交距離、出入管制等，超過500人的大型宗教活動，須提報防疫計畫，並經民政局同意才可以舉辦。

台南 衛生所 春節

延伸閱讀

遭指涉線民 民進黨：支持黃偉哲還原當年情形

黃偉哲捲線民案 民進黨：支持對外說明還原當年情形

是否推疫苗護照？黃偉哲建議全國應該一致

影／爭取逾20年 柳營重溪橋今動工明年底通車

相關新聞

本土疫情持續延燒 黃偉哲取消春節廟宇發紅包行程

本土疫情持續延燒，台南市長黃偉哲今宣布，取消春節期間在廟宇發放紅包活動，各衛生所也將發放篩劑讓從北部返鄉的民眾回家快篩，...

400隻泰迪熊等「熊粉」造訪馬瀨農場 嘉年華周五登場

台南市走馬瀨農場泰迪熊嘉年華活動，將於周五起登場，將持續至9月11日，農場內裝置400隻大小泰迪熊迎接大批「熊粉」造訪，...

追憶亞洲歌姬 雲林1月29日「鄧麗君日」開辦系列活動

「亞洲歌姬」鄧麗君1953年1月29日出生於雲林縣褒忠鄉，縣府為紀念這位雲林女兒，訂定每年1月29日為「鄧麗君日」，今年...

本土疫情再起 嘉義縣政府虎年有緣紅包由30間宮廟發放

嘉義縣長翁章梁每年農曆春節，都會到各鄉鎮市宮廟發送紅包，跟民眾拜年賀節，為縣民祈福，因本土疫情再起，避免民眾領紅包造成群...

台南旅宿退訂馬上有人補 業者：好像沒去年那麼恐慌

「疫情記者會要開始了」台南各家飯店業者最近每天到下午都盯著中央疫情指揮中心的記者會直播，關注最新疫情，「雖然目前退訂的情...

上山遊玩終於能打卡秀美照 古坑草嶺訊號「通樂」！

雲林縣政府與中華電信、台灣大哥大、遠傳等3大電信業者，合作改善當地通訊品質，經近1年施工及建置相關設備，手機通話訊號已可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。