本土疫情持續延燒 黃偉哲取消春節廟宇發紅包行程

本土疫情持續延燒，台南市長黃偉哲今宣布，取消春節期間在廟宇發放紅包活動，各衛生所也將發放篩劑讓從北部返鄉的民眾回家快篩，另外，超過500人的大型宗教活動必須提報防疫計畫，並經市府同意才能舉辦。

台南市政府今天下午開新冠肺炎一級指揮中心會議，黃偉哲表示，為避免聚集過多人潮造成防疫風險，今年春節取消市長在台南市廟宇發放紅包行程；衛生局在這段期間內，將透過台南市各衛生所向從北部返鄉過年的民眾發放篩劑，讓大家可以在家進行快篩。

衛生局長許以霖指出，此波Omicron疫情來得快又急，雖然台南仍保持連續2百多天的零本土疫病例，但即將來到的9天春節將是很大考驗，目前南市疫苗涵蓋率第1劑為78.1％、第2劑為69.2％，會再努力讓台南市的疫苗涵蓋率再拉高。

此外，春節期間的大小活動，除了落實防疫管理措施外，主辦單位應在活動場域提供足量手部清消用品，以及提高公共廁所消毒頻率，並須設有醫療應變措施。

民政局表示，今年春節廟宇參拜的防疫措施，包括全程戴口罩、維持實聯制、社交距離、出入管制等，超過500人的大型宗教活動，須提報防疫計畫，並經民政局同意才可以舉辦。