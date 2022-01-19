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嘉市消防隊員蔡欣學、義消分隊長黃柳風 雙獲鳳凰獎

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市義消總隊第一義消大隊第一義消分隊分隊長黃柳風（右起），榮獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」義消楷模，獲內政部長徐國勇頒獎。圖／嘉市消防局提供
嘉市義消總隊第一義消大隊第一義消分隊分隊長黃柳風（右起），榮獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」義消楷模，獲內政部長徐國勇頒獎。圖／嘉市消防局提供

嘉義市消防局第一大隊第一分隊隊員蔡欣學，連續21年考績均獲列甲等，另，嘉市義消總隊第一義消大隊第一義消分隊分隊長黃柳風，經營機車行並投入義消約20年，一路擔任到分隊長，兩人榮獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」消防及義消楷模，消防節前夕，17日北上接受內政部長徐國勇頒獎，昨獲蔡英文總統召見勉勵。

消防局指出，蔡欣學來自警察世家，父親與胞兄都是警職，他高中畢業報考警專消防安全科，2000年分發，21年多參與過各式大小火災搶救、緊急救護，及近年風災、水災等搶救，不怕苦、負責任且高抗壓性。

蔡欣學主動學習最新的各式災害搶救技能，結合曾為內勤幕僚人員、外勤實務工作的視角，傳承給同事，連續21年考績均獲列甲等。

消防局也指出，黃柳風經營機車行，2002年加入義消大家庭也約20年，持續不斷提升消防專業，歷經基層隊員、副小隊長、小隊長、助理幹事、分隊幹事、副分隊長等職務，到今擔任分隊長。

黃柳風說，回想參加義消後，感謝家人、消防及義消等打火弟兄的相挺，也進而邀妻子一同進入義消，目前在嘉市義消總隊德安志工隊服務，以鳳凰志工身分協勤，對於機車行工作之餘，抽空為嘉市消防盡份心力，深感驕傲與光榮。

嘉義市消防局第一大隊第一分隊隊員蔡欣學（右起），榮獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」　消防楷模，獲內政部長徐國勇頒發證書、獎座等。圖／嘉市消防局提供
嘉義市消防局第一大隊第一分隊隊員蔡欣學（右起），榮獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」　消防楷模，獲內政部長徐國勇頒發證書、獎座等。圖／嘉市消防局提供

警察 徐國勇

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