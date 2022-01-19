年關將屆 台南1月底將啟動春節交通疏運計畫

年關將屆，台南市政府1月底將啟動春節交通疏運計畫，台南市長黃偉哲今天主持市政會議表示，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，將有大量遊客湧進台南，造成交通擁擠。

黃偉哲指出，今年春節假期長達9天，台南市政府服務不打烊，將動員交通局、警察局及義交進行交通疏導，儘量減少民眾不便，讓大家過一個平安、舒適且便捷的農曆年。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市有眾多觀光景點，交通局將於春節期間透過「交通疏運三部曲」，以交通疏導、停車規劃及公共運輸三大措施，達到車流及人流疏導目的，並在重要交通節點加強導引指示標誌，用路人應遵循指揮。

台南市警察局表示，因應2月4日（農曆正月四日）開工吉日，警方預估2月3日及4日將出現北返工作車潮，高速公路局將於2月3日及4日對國道1號、3號北向實施高乘載管制，民眾應留意。

至於易壅塞路段方面，交通局將提供國道高速公路仁德交流道、台86線（歸仁交流道-台19線甲線路口）、台17線（五王大橋-北門）等改道參考資訊，用路人應配合高速公路匝道管控及CMS顯示路況即時資訊，調整行駛道路，並遵循各主要交流道周邊路口號誌時制或改道資訊，維護行車安全。

警察局也將在單行道、行人徒步區等人潮眾多地點進行疏導管制，大台南智慧交通中心將即時監控路況人潮，以空拍機、路口監視器、Google map、國道公路匝道影像等掌握路況，如發現壅塞狀況，立即研擬替代道路，即時指揮用路人改道。

另外，台南市春節期間的公有路邊、路外停車格位，1月31日（除夕）至2月3日（大年初三）將暫停收費；委託民營41處公有停車場照常收費。若車輛違規遭拖吊，中北拖吊場將維持24小時領車作業，安平車輛保管場暫停服務。

交通局呼籲民眾多使用大眾運輸，台南市各轉運站及公共運具將加強防疫措施，強制戴口罩與禁止飲食；另將加強公車、計程車業者及T-Bike站體與車輛清消密度；市府將不定時稽查，確保防疫確實到位。