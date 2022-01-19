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張啟盟濫墾國有地 雲縣府出示公文強調無盜採砂石

中央社 / 雲林縣19日電

雲林縣長張麗善胞弟張啟盟濫墾、占用國有地案，雲縣府今天開記者會說明審查流程，同時出示經濟部礦務局公文，強調無盜採砂石；鑒於汛期將至，縣府也會派員前往現勘防洪措施。

雲林縣政府新聞處長羅楚東和水利處長許宏博共同召開記者會，對外說明雲林縣山坡地開發的流程，並解釋為何截至今天山坡上無植被，以及縣府未來將如何處置。

許宏博在記者會上指出，張啟盟夫妻開發申請案相關流程皆是在前縣長李進勇時代任內完成，同時在雲林縣內此類申請案流程，在前縣長蘇治芬9年任內、李進勇4年任內都一樣，公務員都是依法行政、依法審查。

許宏博出示砂石主管機關經濟部礦務局、咬狗段轄區派出所與雲林縣府水利處實地調查，強調未發現砂石盜採的情況，礦務局函文寫道，「現行通行道路砂石車會車不易尚無發現有土石外運車輛車行等相關跡象」，且後續經轄區派出所調閱相關路口監視器，也洽詢當地里長，皆證實無土石外運行為。

許宏博提到，張啟盟在民國108年1月遭到檢舉後，縣府立即依法處理並裁罰，也要求張啟盟必須停工，並且改善水保不足處，例如落實植被、滯洪池與排水溝等措施；也因為受到相關單位調查，因此未同意張啟盟進行進一步的種植作物（咖啡）。

由於張啟盟夫妻開發的山坡地至今沒有植被，今年汛期將屆，縣府將於下月派專家學者履勘檢視防洪措施是否完備。

縣府呼籲，全案已經進入司法調查階段，民意代表應該注意自己的言行，其相關言行都已蒐集，若再以不實資訊攻擊縣府，縣府也將訴諸法律，為秉公辦理的公務員討回公道。

雲林 砂石 記者會

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