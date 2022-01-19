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400隻泰迪熊等「熊粉」造訪馬瀨農場 嘉年華周五登場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市走馬瀨農場泰迪熊嘉年華活動周五起登場，農場內裝置400隻大小泰迪熊迎接大批「熊粉」造訪，10米高充氣式大型經典泰迪熊在草原現身更是吸睛。記者謝進盛／攝影
台南市走馬瀨農場泰迪熊嘉年華活動周五起登場，農場內裝置400隻大小泰迪熊迎接大批「熊粉」造訪，10米高充氣式大型經典泰迪熊在草原現身更是吸睛。記者謝進盛／攝影

台南市走馬瀨農場泰迪熊嘉年華活動，將於周五起登場，將持續至9月11日，農場內裝置400隻大小泰迪熊迎接大批「熊粉」造訪，10米高充氣式大型經典泰迪熊在草原現身更是吸睛，這也是農場首度與經典泰迪熊合作，預估春節連假將吸引大批遊客入園。

走馬瀨農場今天舉行記者會，台南市農會總幹事吳嘉仁表示，這是農場首度與知名經典泰迪熊取得授權合作，近8個月活動期間，以泰迪熊為主題，打造出兼具可愛、夢幻等氛圍園區景觀，以不同造型與布置，讓民眾拍照打卡。

這項活動名為「熊愛走馬瀨-泰迪熊嘉年華特展」， 現場10米高充氣式大型經典泰迪熊在草原現身，再加上玻璃纖維公仔，以及絨毛娃娃等材質，款式相當多元。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍，台南市政府農業局長李建裕、觀旅局副局長林國華等人也出席，一起參與泰迪熊嘉年華啟動儀式。

走馬瀨農場表示，農曆初一至初三，安排有福虎熊好玩營火晚會、福虎生風發財金、臉書打卡送明信片、星光綜藝秀、夜間觀星活動等系列活動；鄉村劇場有烏克蘭特技秀、哈薩克飆馬特技秀，歡迎各地遊客來賞遊。更多活動資訊，可上官網 www.farm.com.tw、臉書搜尋走馬瀨農場或電洽（ 06）5760121。

台南 國家風景區 發財金

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