智慧化！嘉市精忠新城打造銀髮族健身房 器材接平板

嘉義市政府獲前瞻計畫補助，在精忠新城社區打造智慧化「銀髮族健身房」，有手臂彎曲機、腰部旋轉機等器材，都連接平板，可紀錄參數設定個人目標，昨揭牌啟用，未來收適當費用永續經營，市長黃敏惠說，導明里、竹圍里及西平里也獲核定，會陸續設銀髮健身房。

銀髮健身房現有上推舉機、手臂彎曲機、腰部旋轉機、大腿內收外展機、腹背訓練機、瞪腿訓練機至少6台，都是油壓裝置，裝設電控盒連到平板，依個人體適能狀態設定強度，每台1次做60秒，搭配有氧踏板，環狀做1輪約40幾分鐘，全身8成肌肉都動得到，依規畫最多25人同時運動。

市長黃敏惠、國民健康署社區健康組長羅素英等人今揭牌，實際體驗器材，黃敏惠說，嘉市2011年在愛爾蘭都柏林，成為推動WHO高齡友善城市網絡的30個發起城市之一，也是全台首個「高齡友善示範城市」，器材結合智慧科技，精準替長者量身打造專屬課程。

精忠新城社區主委楊鳳祥說，銀髮健身房原為社區桌球室，已18名65歲長者報名，現每周二及周四下午開班，希望晚上也開班，不限社區民眾報名。

衛生局指出，中央補助60萬購置器材、40萬營運，即起到4月試營運，之後每期預計收保證金500元、月費200元，委由自行車暨健康科技工業研究發展中心協助營運，明年起回歸社區經營，社區也已培訓志工。