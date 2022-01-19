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追憶亞洲歌姬 雲林1月29日「鄧麗君日」開辦系列活動

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府訂定每年1月29日為「鄧麗君日」，今年將舉辦「永恆巨星鄧麗君」系列活動追憶其經典之作。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府訂定每年1月29日為「鄧麗君日」，今年將舉辦「永恆巨星鄧麗君」系列活動追憶其經典之作。記者陳苡葳／攝影

「亞洲歌姬」鄧麗君1953年1月29日出生於雲林縣褒忠鄉，縣府為紀念這位雲林女兒，訂定每年1月29日為「鄧麗君日」，今年將舉辦「永恆巨星鄧麗君」系列活動追憶其經典之作，包括流動藝術饗宴、名曲歌唱比賽等，壓軸活動則將在中秋節舉辦「鄧麗君浮空投影音樂會」，透過投影高科技，重現鄧麗君倩影。

文化觀光處長陳璧君表示，流動藝術饗宴1月29日下午2點在虎尾央廣舉行，是由法比操刀重新編曲製作的鄧麗君名曲創作歌中劇，由生存空間、鳳鳴齋聯手演出，接續還有知名歌手舞思愛、許書豪、徐丹丹等登台演出。

另歌唱比賽於2月10日至3月4日期間開放網路報名，參賽者可至文觀處網站查詢；依簡章指定歌曲小城故事、甜蜜蜜、何日君再來、我只在乎你、你怎麼說、月亮代表我的心、但願人長久、千言萬語等8首鄧麗君經典歌曲選曲演唱，3月22日前公告決賽名單，4月9日在雲林縣北港文化中心舉行決賽，總決賽冠軍獎金5萬元、亞軍3萬元、季軍2萬元、優選3名各有1萬元。

雲林 中秋節 北港

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