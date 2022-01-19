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本土疫情再起 嘉義縣政府虎年有緣紅包由30間宮廟發放

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
本土疫情再起， 嘉義縣政府虎年有緣紅包由30間宮廟發放，縣長翁章梁展示虎年有緣紅包。圖／嘉縣府提供
本土疫情再起， 嘉義縣政府虎年有緣紅包由30間宮廟發放，縣長翁章梁展示虎年有緣紅包。圖／嘉縣府提供

嘉義縣長翁章梁每年農曆春節，都會到各鄉鎮市宮廟發送紅包，跟民眾拜年賀節，為縣民祈福，因本土疫情再起，避免民眾領紅包造成群聚染疫風險，今年取消縣長廟口發紅包活動，改由轄區30間宮廟發送，發放時間大年初一至初三，每天上午8點至下午5點，送完為止。

農曆春節紅包發放地點，將公布在縣長翁章梁臉書、縣府網站、民政處網站及臉書，發放宮廟：大埔北極殿、義竹修緣禪寺、布袋嘉應廟、新塭嘉應廟、過溝建德宮、東石先天宮、東石港口宮、溪口天臺殿、溪口北極殿、朴子配天宮、朴子牛桃灣龍安宮、朴子雙溪里石碼宮。

新港溪北六興宮、新港奉天宮、民雄大士爺廟、大林安霞宮、梅山太平三元宮、梅山玉虛宮、竹崎真武廟 (和平村)、竹崎灣橋北極殿、中埔聖天宮、六腳娘媽堂、太保慧明社醒善堂、太保水牛厝玉皇宮、太保後潭平安宮、水上苦竹寺、水上璿宿上天宮、鹿草圓山宮、鹿草城隍廟、番路紫雲寺等30座宮廟。

翁章梁說，虎年立體紅包鑲有象徵「有緣」5元，設計精巧，可以將5元拿下來讓小老虎咬錢討吉利，希望大家新的一年，財源廣進好運旺旺來。民政處長楊健人說，新春紅包交宮廟發送，呼籲民眾到寺廟參拜祈福領紅包，配合防疫措施，戴口罩，注意手部衛生（噴酒精消毒或洗手），保持社交距離。

紅包 北極殿 翁章梁

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