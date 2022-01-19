嘉縣扶持大林青年團隊 發掘在地故事獲好評

由4名年輕人組成「大林好生活企業社」，在嘉義縣府扶持下，為大林在地文化與特色產業義務宣傳，以自媒體報導大林22家「柑仔店」如何生存的故事獲得好評，今天在縣府展出成果。

嘉義縣政府建構青年返鄉扶持系統，打造「嘉義縣青年孵化讚」一站式服務平台，整合各項創業資源，今天邀請受扶持9組在地青年團隊，包括大林好生活企業社、宏展農場、吳家蜂場等，在縣府中庭舉辦成果展。

嘉義在地4名年輕人吳勇成、周仕昌、簡嘉慧、王雅玲組成的「大林好生活企業社」，以自媒體「大林好」臉書（FB）粉絲專頁、網站，報導大林鎮還存在的22家「柑仔店」、大林美食與歷史建物等，吸引不少人到大林一遊。

吳勇成告訴中央社記者，創立平台後，他們有更多機會去接觸不同人事物，讓更多人看見大林的好，尤其是「柑仔店」的報導，獲得很大迴響，「柑仔店」的存在是人情味象徵，但也面臨超商強大競爭。

周仕昌說，他們4個人年紀23歲至30歲之間，都有自己的工作，利用下班時間，聚在一起發想，如何為故鄉做一些事，留一些記錄，目前都是義務替店家宣傳，約有1萬多人追蹤他們的貼文，全國性媒體也因此到大林採訪。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰接受記者訪問表示，縣府搭起青年創業者與政府間的溝通橋梁，讓打拚的青年們不再孤軍奮戰，想創業的嘉義青年，可與勞青處連絡。