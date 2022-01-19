快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

嘉縣扶持大林青年團隊 發掘在地故事獲好評

中央社 / 嘉義縣19日電

由4名年輕人組成「大林好生活企業社」，在嘉義縣府扶持下，為大林在地文化與特色產業義務宣傳，以自媒體報導大林22家「柑仔店」如何生存的故事獲得好評，今天在縣府展出成果。

嘉義縣政府建構青年返鄉扶持系統，打造「嘉義縣青年孵化讚」一站式服務平台，整合各項創業資源，今天邀請受扶持9組在地青年團隊，包括大林好生活企業社、宏展農場、吳家蜂場等，在縣府中庭舉辦成果展。

嘉義在地4名年輕人吳勇成、周仕昌、簡嘉慧、王雅玲組成的「大林好生活企業社」，以自媒體「大林好」臉書（FB）粉絲專頁、網站，報導大林鎮還存在的22家「柑仔店」、大林美食與歷史建物等，吸引不少人到大林一遊。

吳勇成告訴中央社記者，創立平台後，他們有更多機會去接觸不同人事物，讓更多人看見大林的好，尤其是「柑仔店」的報導，獲得很大迴響，「柑仔店」的存在是人情味象徵，但也面臨超商強大競爭。

周仕昌說，他們4個人年紀23歲至30歲之間，都有自己的工作，利用下班時間，聚在一起發想，如何為故鄉做一些事，留一些記錄，目前都是義務替店家宣傳，約有1萬多人追蹤他們的貼文，全國性媒體也因此到大林採訪。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰接受記者訪問表示，縣府搭起青年創業者與政府間的溝通橋梁，讓打拚的青年們不再孤軍奮戰，想創業的嘉義青年，可與勞青處連絡。

青年 嘉義 創業

延伸閱讀

深入調查川普團隊…朱利安尼等4人 收美國國會暴動案傳票

建構青年返鄉扶持系統 嘉義縣創業孵化讚展現成果

中正大學團隊研發基因治療載體 治療攝護腺癌骨轉移

嘉縣人口牽動議員席次 第4選區減1、第1選區可望增1

相關新聞

追憶亞洲歌姬 雲林1月29日「鄧麗君日」開辦系列活動

「亞洲歌姬」鄧麗君1953年1月29日出生於雲林縣褒忠鄉，縣府為紀念這位雲林女兒，訂定每年1月29日為「鄧麗君日」，今年...

本土疫情再起 嘉義縣政府虎年有緣紅包由30間宮廟發放

嘉義縣長翁章梁每年農曆春節，都會到各鄉鎮市宮廟發送紅包，跟民眾拜年賀節，為縣民祈福，因本土疫情再起，避免民眾領紅包造成群...

台南旅宿退訂馬上有人補 業者：好像沒去年那麼恐慌

「疫情記者會要開始了」台南各家飯店業者最近每天到下午都盯著中央疫情指揮中心的記者會直播，關注最新疫情，「雖然目前退訂的情...

上山遊玩終於能打卡秀美照 古坑草嶺訊號「通樂」！

雲林縣政府與中華電信、台灣大哥大、遠傳等3大電信業者，合作改善當地通訊品質，經近1年施工及建置相關設備，手機通話訊號已可...

國家保種40年！本土唯一「台灣黑山羊」翻身成精品羊肉

在50年前，台灣黑山羊是家家戶戶都在飼養的牲畜，不過因為外來種大舉進口之後，漸漸被取代，在70年代時，差一點點就消失農委...

黃敏惠打完第3劑 精神佳「手還在痛」籲民眾快來打

民眾打新冠肺炎疫苗第3劑偏好莫德納，嘉義市本周末港坪體育館、北興國中設大型接種站，莫德納已全數預約完畢，BNT仍有不少名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。