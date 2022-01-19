國家保種40年！本土唯一「台灣黑山羊」翻身成精品羊肉

在50年前，台灣黑山羊是家家戶戶都在飼養的牲畜，不過因為外來種大舉進口之後，漸漸被取代，在70年代時，差一點點就消失農委會畜試所從全台蒐集純種台灣黑山羊到恆春分所保種及復育，成功替台灣保存下唯一本土肉羊品種，耐粗飼及抗熱性等優點，除適應台灣環境氣候外，也比較不會受到極端氣候影響。近年並與民間業者合作，攜手打造羊肉界的精品。

農委會畜產試驗所恆重分所副研究員鄭閔謙表示，台灣黑山羊唯一本土的山羊，半世紀前家戶都很常見，因吃得少又長得快的外來品種引進，台灣黑山羊長得慢體型又小，農民不養，快要絕跡滅種了，農委會和畜試所展開保種行動。以往一般大眾只能知道為數不多的高檔餐廳有台灣黑山羊羊肉，如今透過技轉可讓更多人品嘗得到。

鄭閔謙說，2014年台灣黑山羊通過農委會品種登記及正式命名，台灣黑山羊具有很多優點，全身毛是黑的，代表台灣傳統進補的顏色，體質強健，代表肌肉非常有彈性，非常好吃，肌肉纖維細耐嚼又不柴，風味很甜美，與羊肉產銷履歷的分切業者合作，發展從農場到餐桌的開發上市。

晶傳業者李維勝表示，得知台灣黑山羊一度面臨絕跡，畜試所好不容易保留下來，好的台灣的東西更要推廣給國人知道，阿公阿嬤 時代就有這種好的山羊肉，有榮幸接受技轉，更應該推廣給國人，更重要是現在強調原生種，有機會義不容辭也是對品牌很大的加分。

畜試所所長黃振芳說，台灣黑山羊是很不錯的本土品種，從保種命名到技轉到產業發展，一條龍式產業鍊的形成，對台灣黑山羊及本土物種的推廣，是很重要的里程碑，如果台灣黑山羊是千里馬，伯樂就是晶傳公司 ，大家一起努力發揚光大，不只是國人美食，在整體低碳生產上，本土品種的利用也是很重要的。