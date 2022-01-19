黃敏惠打完第3劑 精神佳「手還在痛」籲民眾快來打

民眾打新冠肺炎疫苗第3劑偏好莫德納，嘉義市本周末港坪體育館、北興國中設大型接種站，莫德納已全數預約完畢，BNT仍有不少名額，衛生局長廖育瑋說，市長黃敏惠昨也打第3劑，她今出席銀髮健身房揭幕，表示「打完現在（手）還痛」，精神還不錯，籲打兩劑隔3個月，請趕快來施打。

廖育瑋指出，有提早向疫情指揮中心要求撥配疫苗，劑量才有不少，周末的大型接種站提供1萬1200劑疫苗，其中莫德納5600劑、BNT有5600劑，因兩款都是mRNA疫苗，指揮中心也說BNT副作用較小，民眾選BNT防護力是一樣，暫時不會增加莫德納額度。

據了解，黃敏惠昨天中午接種第3劑莫德納疫苗，無明顯不適，今上午出席活動，還操作健身器材；黃敏惠說，先前就已安排好打第3劑，「打完現在（手）還痛」，就多喝水，雖不能休息，精神不錯，不要做激烈運動。