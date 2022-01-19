快訊

本土確診10例、境外44例 西堤案相關幼兒園一家四口也染疫

北市校外教學、畢業旅行暫緩到2月底 課輔延後或改線上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／爭取逾20年 柳營重溪橋今動工明年底通車

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
柳營太康國小小朋友受邀表演。記者謝進盛／攝影
柳營太康國小小朋友受邀表演。記者謝進盛／攝影

爭取逾20年，台南市柳營區南81線重溪橋今中午辦理動土儀式，市長黃偉哲今主持，將投入近2億3000萬元改建，預計明年底通車，屆時往來柳營、東山兩地將更便捷。

南81線重溪橋橫跨龜重溪，為東山、柳營重要連接道路，也是柳營科學園區通勤主要道路，然現況橋梁長度及梁底高度不足，每逢豪雨河面高漲，導致交通中斷，用路人險象環生。

地方為解決窘況，從20年前爭取改建，多次因經費困窘等因素無下文，最後克服困難發包，今中午辦理動土典禮，台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、趙昆原、劉米山，東山及柳營區長、里長等約200人與會。

市府工務局長蘇金安簡報時說，市府為建構完善道路系統解決水患，經爭取獲水利署核定南81重溪橋改建及重溪橋銜接龜重溪堤防工程經費約1.59億元，加上市府約7千萬元配合款，總工程經費約2.29億元。

重溪橋改建工程橋長由原120公尺加長至195公尺，並將道路及橋寬由原8公尺拓寬至10公尺，梁底提高1公尺，兩側引道高程也會跟著拉升，藉此提升整體行車安全及排水通洪能力。

同時進行位於重溪橋上下游側「重溪橋銜接龜重溪堤防工程」，右岸長110公尺，左岸長120公尺，後續再銜接經濟部水利署第五河川局辦理堤防。橋梁改建工程開工後，總工期600日曆天，預計明年底前完工通車，完工後可望改善解決該區域長期以來水患夢魘。

現有重溪橋梁底過低，易釀水患。記者謝進盛／攝影
現有重溪橋梁底過低，易釀水患。記者謝進盛／攝影
會場湧入逾200名鄉親，熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
會場湧入逾200名鄉親，熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
重溪橋改建工程模擬空拍圖。記者謝進盛／攝影
重溪橋改建工程模擬空拍圖。記者謝進盛／攝影
爭取逾20年，台南柳營重溪橋今中午動工，明年底通車，市長黃偉哲（左二）等人與會。記者謝進盛／攝影
爭取逾20年，台南柳營重溪橋今中午動工，明年底通車，市長黃偉哲（左二）等人與會。記者謝進盛／攝影
現場已經整地架設鋼板樁。記者謝進盛／攝影
現場已經整地架設鋼板樁。記者謝進盛／攝影

台南 黃偉哲

延伸閱讀

促轉會：曾約黃偉哲訪談 但無掌握親筆簽名領據

台南蕭壠文化園區過年亮點多 馬戲特技打頭陣

影／黃偉哲遭爆當線民 林靜儀：國民黨何時出來面對？

影／黃偉哲上火線回應「我沒有出賣同志沒有做線民」

相關新聞

國家保種40年！本土唯一「台灣黑山羊」翻身成精品羊肉

在50年前，台灣黑山羊是家家戶戶都在飼養的牲畜，不過因為外來種大舉進口之後，漸漸被取代，在70年代時，差一點點就消失農委...

黃敏惠打完第3劑 精神佳「手還在痛」籲民眾快來打

民眾打新冠肺炎疫苗第3劑偏好莫德納，嘉義市本周末港坪體育館、北興國中設大型接種站，莫德納已全數預約完畢，BNT仍有不少名...

影／爭取逾20年 柳營重溪橋今動工明年底通車

爭取逾20年，台南市柳營區南81線重溪橋今中午辦理動土儀式，市長黃偉哲今主持，將投入近2億3000萬元改建，預計明年底通...

職場退休再學習 照服員70歲成為粉彩藝術指導師

70歲銀髮人士楊燕從職場退休後仍喜愛學習，繼續自我進修長照、藝術等相關課程。她退休後到醫院擔任居家服務員，後來因照顧家人...

建構青年返鄉扶持系統 嘉義縣創業孵化讚展現成果

嘉義縣政府建立完善青年返鄉扶植系統，打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，以論壇邀...

Omicron疫情延燒 台南市宣布「醫院限制非必要探病」

Omicron疫情延燒，中央已經在考慮要不要升級管制，而繼高雄宣布醫院禁止探病，台南市衛生局今天也宣布即日起醫院限制非必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。