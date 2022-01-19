影／爭取逾20年 柳營重溪橋今動工明年底通車

爭取逾20年，台南市柳營區南81線重溪橋今中午辦理動土儀式，市長黃偉哲今主持，將投入近2億3000萬元改建，預計明年底通車，屆時往來柳營、東山兩地將更便捷。

南81線重溪橋橫跨龜重溪，為東山、柳營重要連接道路，也是柳營科學園區通勤主要道路，然現況橋梁長度及梁底高度不足，每逢豪雨河面高漲，導致交通中斷，用路人險象環生。

地方為解決窘況，從20年前爭取改建，多次因經費困窘等因素無下文，最後克服困難發包，今中午辦理動土典禮，台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、趙昆原、劉米山，東山及柳營區長、里長等約200人與會。

市府工務局長蘇金安簡報時說，市府為建構完善道路系統解決水患，經爭取獲水利署核定南81重溪橋改建及重溪橋銜接龜重溪堤防工程經費約1.59億元，加上市府約7千萬元配合款，總工程經費約2.29億元。

重溪橋改建工程橋長由原120公尺加長至195公尺，並將道路及橋寬由原8公尺拓寬至10公尺，梁底提高1公尺，兩側引道高程也會跟著拉升，藉此提升整體行車安全及排水通洪能力。