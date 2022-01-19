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職場退休再學習 照服員70歲成為粉彩藝術指導師

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
70歲銀髮人士楊燕從職場退休後仍喜愛學習，進修長照、藝術等相關課程，成為社區組織的合作講師。圖／勞動部高屏澎東分署提供
70歲銀髮人士楊燕從職場退休後仍喜愛學習，進修長照、藝術等相關課程，成為社區組織的合作講師。圖／勞動部高屏澎東分署提供

70歲銀髮人士楊燕從職場退休後仍喜愛學習，繼續自我進修長照、藝術等相關課程。她退休後到醫院擔任居家服務員，後來因照顧家人而離職；去年想找份彈性工時的工作卻不順利，於是到勞動部高屏澎東分署高屏澎東區銀髮人才資源中心尋求協助，輔導員深入諮詢評估她的經歷和專長後，透過一系列培育課程輔導，強化其講授等能力，課後順利推薦她成為社區組織的合作講師。

楊燕曾從事金融業、美容業等工作，幾年前離開職場後，因為想回饋社會，便常至公益團體擔任志工，並進修取得照顧服務員證照，到醫院擔任照顧服務員。接觸日本和諧粉彩藝術後，她深為以手指調和粉彩的獨特繪畫方式吸引，認真學習取得粉彩藝術的指導師證照。

楊燕說，就在對照服員工作漸漸得心應手時，沒想到年邁雙親身心出了狀況，需要她照顧，屋漏偏逢連夜雨，弟弟又因車禍而癱瘓在床，一瞬間許多壓力來襲，她只得辭掉工作方能負荷。還好她很樂觀，加上有許多人幫忙而撐了過來。去年她想嘗試兼職的工作，增加些收入，也用不同的方式紓解壓力。

但高齡求職困難重重，履歷投出往往沒有回應，或面試後被婉拒。灰心的她與中心輔導員諮詢後，針對經歷與求職條件，開發適合的職缺。另外也安排她參與系列培育課程，強化講授、溝通表達等能力。輔導員推薦她前往社區發展協會應徵駐點手藝講師一職，她憑著自學的日本和諧粉彩藝術，加上在高屏澎東區銀髮中心所學的魅力表達與自我行銷技巧，順利獲得這份工作。

楊燕現在是社區固定合作的講師，她說很喜歡這份工作，有收入、又結合興趣，還有時間照顧年邁父母。勞動部高澎屏東分署長程泰運表示，銀髮族豐富的工作經驗、積極的工作態度，能成為企業的得力幫手，高屏澎東區銀髮人才資源中心也會開辦相關課程，提升銀髮族的工作技能。有意聘用銀髮人才的企業，或想重返職場的銀髮族夥伴，都可以聯絡07-2222778。

70歲銀髮人士楊燕（右）從職場退休後仍喜愛學習，進修長照、藝術等相關課程，成為社區組織的合作講師。圖／勞動部高屏澎東分署提供
70歲銀髮人士楊燕（右）從職場退休後仍喜愛學習，進修長照、藝術等相關課程，成為社區組織的合作講師。圖／勞動部高屏澎東分署提供
70歲銀髮人士楊燕（中）從職場退休後仍喜愛學習，進修長照、藝術等相關課程，成為社區組織的合作講師。圖／勞動部高屏澎東分署提供
70歲銀髮人士楊燕（中）從職場退休後仍喜愛學習，進修長照、藝術等相關課程，成為社區組織的合作講師。圖／勞動部高屏澎東分署提供
70歲銀髮人士楊燕（左一）從職場退休後仍喜愛學習，進修長照、藝術等相關課程，成為社區組織的合作講師。圖／勞動部高屏澎東分署提供
70歲銀髮人士楊燕（左一）從職場退休後仍喜愛學習，進修長照、藝術等相關課程，成為社區組織的合作講師。圖／勞動部高屏澎東分署提供

銀髮族 東區

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