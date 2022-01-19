建構青年返鄉扶持系統 嘉義縣創業孵化讚展現成果

嘉義縣政府建立完善青年返鄉扶植系統，打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，以論壇邀請產官學界聊創業生態，展出9組在地青年團隊創業成果。

「青年孵化讚」平台克服地域限制，以年輕人最熟悉方式提供線上服務，讓青年即時掌握創業資訊，協助解決青年創業困難，發掘發展中或準備返鄉青年，透過與中華創業育成協會合作，讓返鄉及留鄉青年有支持後盾與發展夥伴。

9組青年創業展示團隊，邀請Lily老師X體適能世界、CoYe、宏展農場、互蕙好食、吳家蜂場、大林好、農泉畜產公司、好日作陶。花藝、手作、鈴蘭碗粿，各自展現創業成果，實踐在「嘉」創業，為「嘉」鄉譜出豐富色彩。

茫茫資訊如何找尋合適資訊，形成青年返鄉隱形屏障，縣府建置「青年孵化讚」網站，透過線上線下虛實整合平台，陪青年創業，網站即時更新實用資訊、創業競賽、金融貸款、創業實用工具文章等，提供一對一諮詢服務，目前服務55人次，育成團隊拜訪青年創業者。