快訊

本土確診10例、境外44例 西堤案相關幼兒園一家四口也染疫

北市校外教學、畢業旅行暫緩到2月底 課輔延後或改線上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建構青年返鄉扶持系統 嘉義縣創業孵化讚展現成果

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，展出9組在地青年團隊創業成果。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，展出9組在地青年團隊創業成果。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府建立完善青年返鄉扶植系統，打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，以論壇邀請產官學界聊創業生態，展出9組在地青年團隊創業成果。

「青年孵化讚」平台克服地域限制，以年輕人最熟悉方式提供線上服務，讓青年即時掌握創業資訊，協助解決青年創業困難，發掘發展中或準備返鄉青年，透過與中華創業育成協會合作，讓返鄉及留鄉青年有支持後盾與發展夥伴。

9組青年創業展示團隊，邀請Lily老師X體適能世界、CoYe、宏展農場、互蕙好食、吳家蜂場、大林好、農泉畜產公司、好日作陶。花藝、手作、鈴蘭碗粿，各自展現創業成果，實踐在「嘉」創業，為「嘉」鄉譜出豐富色彩。

茫茫資訊如何找尋合適資訊，形成青年返鄉隱形屏障，縣府建置「青年孵化讚」網站，透過線上線下虛實整合平台，陪青年創業，網站即時更新實用資訊、創業競賽、金融貸款、創業實用工具文章等，提供一對一諮詢服務，目前服務55人次，育成團隊拜訪青年創業者。

「青年孵化讚由勞青處扮輔導陪伴角色！」翁章梁說，縣府做青年最強後盾，幫青年創業者找到合適資源，並由育成團隊及業師諮詢陪伴，讓青年創業者走得穩健，為嘉縣注入更多創新、有活力元素，一同在這塊土地扎根，勞青處與人力銀行合作設嘉縣專區，主動前進大專院校說明工作職缺，吸引學子返鄉就業。

嘉義縣政府打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，展出9組在地青年團隊創業成果。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，展出9組在地青年團隊創業成果。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，展出9組在地青年團隊創業成果。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，展出9組在地青年團隊創業成果。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，展出9組在地青年團隊創業成果。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，展出9組在地青年團隊創業成果。記者魯永明／攝影

青年 創業 翁章梁

延伸閱讀

中正大學團隊研發基因治療載體 治療攝護腺癌骨轉移

家中毛小孩暴斃生壁蝨外擴道路 嘉義縣家畜所法辦飼主

嘉縣人口牽動議員席次 第4選區減1、第1選區可望增1

找回流失肌力 畢嘉士開展健走杖訓練巡迴各鄉鎮

相關新聞

國家保種40年！本土唯一「台灣黑山羊」翻身成精品羊肉

在50年前，台灣黑山羊是家家戶戶都在飼養的牲畜，不過因為外來種大舉進口之後，漸漸被取代，在70年代時，差一點點就消失農委...

黃敏惠打完第3劑 精神佳「手還在痛」籲民眾快來打

民眾打新冠肺炎疫苗第3劑偏好莫德納，嘉義市本周末港坪體育館、北興國中設大型接種站，莫德納已全數預約完畢，BNT仍有不少名...

影／爭取逾20年 柳營重溪橋今動工明年底通車

爭取逾20年，台南市柳營區南81線重溪橋今中午辦理動土儀式，市長黃偉哲今主持，將投入近2億3000萬元改建，預計明年底通...

職場退休再學習 照服員70歲成為粉彩藝術指導師

70歲銀髮人士楊燕從職場退休後仍喜愛學習，繼續自我進修長照、藝術等相關課程。她退休後到醫院擔任居家服務員，後來因照顧家人...

建構青年返鄉扶持系統 嘉義縣創業孵化讚展現成果

嘉義縣政府建立完善青年返鄉扶植系統，打造「青年孵化讚」一站式服務平台，上午在縣府中庭舉辦成果展─尚青ㄟ抵「嘉」，以論壇邀...

Omicron疫情延燒 台南市宣布「醫院限制非必要探病」

Omicron疫情延燒，中央已經在考慮要不要升級管制，而繼高雄宣布醫院禁止探病，台南市衛生局今天也宣布即日起醫院限制非必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。