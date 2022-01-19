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台南蕭壠文化園區過年亮點多 馬戲特技打頭陣

中央社 / 台南19日電

台南市蕭壠文化園區在今年農曆年節期間安排馬戲特技、多組街頭藝人等表演，園區也由藝術家規劃全新戶外裝置，還有適合全家觀賞的親子新春電影院，供民眾假期遊賞。

台南市政府文化局上午在蕭壠文化園區舉辦新春活動「FOCA虎嘯蕭壠14倉」宣傳記者會，邀請此次參與表演的「FOCA福爾摩沙馬戲團」以片段演出與現場小朋友們互動，不時引起驚呼與笑聲，台南市長黃偉哲也出席為活動宣傳。

黃偉哲致詞時表示，市府為了讓民眾在農曆年節期間有更多休憩、出遊選擇，此次把蕭壠文化園區整理得煥然一新，而且規劃了馬戲團演出、街頭藝人表演、親子電影院等內容，希望年輕族群、親子檔、年長的朋友都會喜愛，大家快樂過新年。

台南市文化局發布新聞稿指出，此次邀請國內知名表演團隊「FOCA福爾摩沙馬戲團」於2月2日、2月3日下午2時至4時，在戶外劇場及A10廣場各演出1場特技劇作「潘朵拉的盒子」，透過幽默的表演風格，結合特技、雜耍、高蹺、小丑等雜技項目演出。

文化局指出，園區於2月2日至6日安排多組街頭藝人表演，包括扯鈴溜溜球特技、特技呼拉圈、氣球技藝、小丑表演等，搭配親子新春電影院以及國際藝術家進駐的多檔藝術創作展，盼能傳遞新年的歡樂氣氛。

文化局強調，園區為新年所設計的藝術戶外裝置「窗光」，由藝術家吳千頤為園區寬敞空間量身打造，以「窗」的形式為造型發想，將各種圖案的紙膠繪製成不同窗景，也突顯出台灣獨特窗花設計，值得民眾觀賞品味。

文化局 台南 親子

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