台南市平實轉運站業者投資逾46億元 113年完工

台南市東區平實轉運站BOT案順利招商，今天在台南市永華市政中心簽約，南仁湖集團將投資逾新台幣46億元，預定民國113年完工。

投資總額逾46億元的台南市「平實轉運站新建營運移轉（BOT）案」，今天在台南市副市長戴謙見證下，由台南市政府交通局長王銘德、財政部國有財產署南區分署台南辦事處主任黃耀光、南仁湖育樂股份有限公司副董事長李宗熹在台南市永華市政中心簽約。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，平實轉運站位於東區中華東路、小東路口，是平實重劃區黃金三角窗，鄰近國道1號大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈、榮總台南分院等，周邊平實中央公園公辦都更、社會住宅等都是市府重點建設。

王銘德表示，平實轉運站採BOT，由國有財產署提供用地，市府負責招商，民間投資興建；投資的南仁湖集團將成立專案公司「平實森活股份有限公司」負責未來營運，預定帶來220個以上就業機會。

他說，平實轉運站面積約1.42公頃，將分為兩期開發，第一期興建複合轉運大樓及戶外休憩廣場，規劃15席大客車席位，也將引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能，工期3年；第二期配合先進運輸系統建設時程再行開發，將作為銜接台南捷運藍線及綠線空間介面。

王銘德強調，平實轉運站BOT案最大亮點是打造成為「森林轉運站」，基地內有不少喬木，大多數原地保留，僅就必要區域做最低限度遷移，且一律在基地內部移植，全案最快今年底開工，預定113年完工。