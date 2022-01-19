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疫情持續變化 台南市醫院限制非必要探病

中央社 / 台南19日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續變化，台南市政府衛生局今天宣布，台南市醫院即日起限制非必要探病，共同防堵Omicron變異株擴散。

衛生局今天發布新聞稿指出，國內近日出現多起Omicron本土病例，社區感染風險遽增，台南市醫院即日起限制非必要探病，以維持醫療體系正常運作，降低院內感染風險。

衛生局規定，台南市醫院除加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房、兒童病房、身心障礙、病況危急或其他經醫療機構同意者外，應避免不必要探病，並維持探病每天固定一個時段，每名住院病人每次至多2名訪客，陪病者原則上1人，病人若是兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙等，至多2人。

衛生局呼籲，Omicron疫情來勢洶洶，民眾非必要應避免前往醫院，如有醫療、陪探病需求，應配合醫療院所防疫管制作為，落實個人防護措施、手部衛生及咳嗽禮節。陪病者應儘量待在病房，減少院內不必要移動或與其他陪病者聊天。

衛生局 台南 Omicron

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