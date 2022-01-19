台南平實轉運站年底動工 2024年完工可望創造逾2百工作

位在台南東區的平實轉運站將由南仁湖集團投資超過46億元，今天由台南市政府、國產署南區分署、南仁湖3方簽約「平實轉運站新建營運移轉」BOT案，未來將打造成「森林轉運站」，預計今年底開工，2024年完工，預期帶來220個以上的就業機會。

副市長戴謙指出，平實轉運站位在中華東路、小東路口，是平實重劃區的黃金三角窗，不但鄰近大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈、榮總台南分院等設施，周邊平實中央公園的公辦都更、社會住宅等都是市府重點建設，BOT將更加充實區域的生活和商業機能。

今天平實轉運站新建營運移轉BOT案在戴謙見證下，由市府交通局長王銘德、國產署南區分署台南辦事處主任黃耀光、南仁湖育樂股份有限公司副董事長李宗熹等3方代表完成簽約儀式。

王銘德表示，「平實轉運站」BOT案由國有財產署提供用地，市府負責招商，並由民間投資興建，創造合作三贏局面，南仁湖集團將成立專案公司「平實森活股份有限公司」負責未來營運，預估投資金額達46.1億元，並預期帶來220個以上的就業機會。

平實轉運站面積約1.42公頃，將分為2期開發，第一期規畫興建複合轉運大樓及戶外休憩廣場，規劃15席大客車席位，也將引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能，預訂工期3年；第2期則配合捷運建設時程再開發，將作為銜接藍線及綠線的空間介面。