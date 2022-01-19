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春節商機 注連繩文創裝飾買氣夯

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
春節近，注連繩文創商品銷售有增溫趨勢。圖 ／張淑娥提供
春節近，注連繩文創商品銷售有增溫趨勢。圖 ／張淑娥提供

流行於日本的注連繩各款文創商品，近年在台灣也日趨受到歡迎，春節將至，不少人選購裝飾，為家中增添喜氣，有逐漸成為年節新商機趨勢。

「注連繩」，由稻草編織而成，再綴飾上各種吉祥象徵的物品（干支、御幣等），是日本新年家戶必備祈福飾品；日本人在過年前將注連繩掛於門上、玄關、拜神、神社等地方，意謂驅邪除煞，就宛如結界，注連繩內是神所保庇佑之處，台日往來密切，這些年也逐漸在台灣流行。

熟諳日本文化、本身也是日文老師的「台灣稻藝」工坊創意總監張淑娥說，春節到來，許多年輕人來洽購，用來裝飾房間，讓住處呈現新氣象，買氣約往年多了3成，也顯示市場商機日趨活絡。

配合台南市永康區圖書館辦理日本月系列活動，台灣稻藝上午9點至11點也將在永康探索公園辦理「虎年新春注連繩手作體驗」，於永康區圖書館借書滿60本者，可優先參加。

台南市政府農業局說，注連繩取自一般稻草運用在文創商品蘊含商機，也能一部分解決稻草亂焚燒衍生的環保問題，未來將加強推廣，達到多重效果。

春節近，注連繩文創商品銷售有增溫趨勢。圖 ／張淑娥提供
春節近，注連繩文創商品銷售有增溫趨勢。圖 ／張淑娥提供

日本 圖書館 台南

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