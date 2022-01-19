嘉縣人口牽動議員席次 第4選區減1、第1選區可望增1

中選會公告非六都縣市，縣市長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等「五合一選舉」11月26日周末投票。嘉義縣人口跌勢不止，去年總數49萬3316人，牽動議員席次增減。

選委會以去年9月人口估算，全部36席（扣除1席山地原住民），6個選區中，第四選區（朴子警分局轄管鄉鎮:朴子、六腳、東石等3鄉市）人口減最多，從7席減為6席；第一選區（水上警分局轄區鄉鎮市:水上、太保、鹿草等3鄉鎮市）人口增加最多，從7席增為8席，但第一與第二選區（民雄警分局轄管民雄、新港等二鄉）人口相差不多。

選委會說，下屆第廿屆縣議員區域名額席次，要以5月31日選舉基準日的人口數計算才能確定公告，但以目前6選區人口增減計算，第一、第四選區各增減一人，選委會是以去年9月底人口計算議員席次，平均每席議員換算人口數1萬3443人。

議員席次計算公式：全縣區域選舉區人口數扣除山地原住民人數，區域議員數36名（扣除山地原住民議員名額）。產生1名區域議員人口數＝區域人口數／應選區域議員數，各選區區域名額計算參數計算=各選舉區人口數/每產生1名區域議員人口數。

目前第19屆縣議員扣除山地原住民1席，共六個選舉區、36席縣議員，區域名額畫分：第一選區7席、第二選區7席、第三選區（大林鎮、溪口鄉、梅山鄉）5席、第四選區7席、第五選區（布袋鎮、義竹鄉）3席、第六選區（中埔、竹崎、番路、大埔、阿里山鄉）7席。

全縣18鄉鎮市將有11個鄉鎮市鄉鎮市長，2屆任期屆滿，部分鄉鎮市長將換跑道選議員，加上新人參選，競爭激烈，尤以減少1席的第4選區僧多粥少，選戰將最激烈。