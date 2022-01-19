當線民拿誤餐費？黃偉哲否認怒斥：用虛假報告政治鬥爭

台南市長黃偉哲遭周刊報導於大一到大三期間回報社團動態給教官，並以誤餐費名義領取每次1、2千元報酬，黃今早在臉書發文澄清，指當年沒印象的閒聊竟被情治單位加油添醋，他從未出賣同志，也沒做過線民，對於惡意、不實的攻擊他將提告。黃偉哲痛斥，在民主化的今天還有人利用虛假的特務報告進行政治鬥爭，「市政做得好不好請直球對決，不必以刻意的模糊打擊我」。

民進黨台南市長下屆提名人選公布在即，如今線民案再度浮出檯面，黃偉哲澄清自己的立場，他表示，威權時代的檔案應該全面公開、全面檢視，追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌。市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷，「不必以刻意的模糊打擊我，因為我光明磊落，禁得起考驗」。

黃偉哲說，他剛進台大的時候初次參加校園學生運動，幾天後教官打電話到家裡對擔任國中老師的媽媽「曉以大義」，情治單位人員更是數度向爸爸關切「在學校亂舞的黃偉哲」。父母對兒子考上台大的喜悅與驕傲，瞬間轉為驚懼與痛惜。

黃偉哲描述，父親曾氣得打他巴掌，還叫他跪在祖宗牌位前，父親對他說「你不知道國民黨有多麼恐怖嗎？你以後還要當兵、還要出國讀書，你睬什麼學運，以為自己很厲害嗎？國民黨是你有能力翻倒的嗎?」「你讀到大學要亂舞是你的代誌，你老母做老師的退休金，你也要舞掉嗎？」

黃說，下跪和巴掌是他第一次參加學生運動的代價，他明白父親望子成龍的期待與憤怒，也清楚長輩的內心，有著長期威權統治的烙印。但情治單位恐嚇他的父母，只會讓他更憤怒；鎮暴警察在街頭對他痛毆，只會更堅定他的意志。

「當年的台大學生黃偉哲，沒有選擇屈服，而是更積極投入」，黃偉哲說，他堅定參與學生運動，和鄭文燦、朱容徵、黃建興在＜代聯會訊＞為校園民主發聲，在＜濁水溪社＞寫實農村的悲鳴，甚至在聲援520農民運動時，從街頭被鎮暴警察拖到城中分局暴打。

黃偉哲表示，當年黨國威權的巨獸，綿密布建在校園的每一個角落，包括他在內的學運幹部，在若干年後才發現當年沒有印象的閒聊，竟然被情治單位加油添醋，變成他們領取功獎酬勞的報告，難怪威權時期有許多的冤錯假案。

黃偉哲澄清，情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論他們採取任何威脅利誘的手段，他從來沒有出賣過同志。他沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴。

「壓迫的年代只有受難者」，黃偉哲說，我們何其有幸，不必遭受民主前輩那般家破人亡、身繫黑牢的苦難；我們何其不幸，在民主化的今天，還有人利用虛假的特務報告，進行政治鬥爭，延續黨國威權的幽靈。