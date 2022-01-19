財神燈搶翻! 嘉市城隍廟限量燈預約到3年後 剩一般燈

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
虎年應景，嘉市城隍廟將5尊虎爺公請到五路財神殿。記者林伯驊／攝影
虎年應景，嘉市城隍廟將5尊虎爺公請到五路財神殿。記者林伯驊／攝影

農曆春節將近，求財點燈需求多，嘉義市城隍廟每年限量6盞「一路發發發燈」預訂到2025年、36盞8899元今年也只剩1半，廟方應景今天請出5尊虎爺公，暫移駕到五路財神殿的神桌，象徵「五虎（福）臨門」；另，嘉市文財殿2萬2000元的光明總燈首、3600元的天官守燈，民眾搶破頭擲筊，都已點完。

嘉市城隍廟指出，虎爺公家族共9尊，年代不可考，研判超過百年，平時供奉在陰陽公神桌下方，廟方因應虎年到來，向虎爺公擲筊請示，將5尊虎爺暫將移駕到五路財神前方，象徵五路財神爺攜手五虎爺送財，「五虎（福）臨門」，挺過疫情

廟方說，每年限量6盞「一路發發發燈」1萬6888元，一推出即秒殺，已被提前預訂，2025年也只剩2盞；36盞「金玉滿堂燈」8899元，也僅剩20多盞；一般「財神燈」3600盞，已點2000多盞，若民眾來點財神燈，也會另加贈「福虎送財錢母」。

城隍廟信徒、三哥食品行胡志湧表示，疫情三級警戒時，業績下滑4成多，解封後立即逐步回穩，已經回升2成多，感謝五路財指點明燈。

嘉市文財殿也是過年求財熱門廟宇，廟方指出，2萬2000元光明總燈首2盞、2萬元駕前財神總燈首2盞有破百人擲筊競爭，已點完，3600元天官首登46盞，農曆10月初1在2小時內都擲筊完，目前駕前財神首登520盞剩30幾盞，以及其他普通燈還有剩。

文財殿表示，今年民眾提早點燈，相當踴躍，春節時，除夕夜搶頭香前12名發前母，並發贈688個元寶紀念幣，春節期間借發財金600元，每年6000份，要擲兩聖筊，初一到初五每天上午9點到下午5點，還有辦平安齋。

嘉市城隍廟將5尊虎爺公請到五路財神殿。記者林伯驊／攝影
嘉市城隍廟將5尊虎爺公請到五路財神殿。記者林伯驊／攝影
嘉市城隍廟的五路財神殿。記者林伯驊／攝影
嘉市城隍廟的五路財神殿。記者林伯驊／攝影
三哥食品行胡志湧（左二）今感謝嘉市城隍廟五路財神殿靈驗。記者林伯驊／攝影
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嘉市城隍廟限量6盞「一路發發發燈」預訂到2025年，36盞8899元今年也只剩1半。記者林伯驊／攝影
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城隍廟 春節 疫情

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