嘉義縣春節醫療不打烊 全天候守護縣民健康

9天春節長假，嘉縣醫療不打烊！縣轄4大醫院除夕至初五除24小時急診，同步開設防疫特別診服務，18家診所初一至初三提供門診，大埔及阿里山鄉365天IDS醫療服務全年無休，春節醫療不打烊，守護縣民健康。

農曆新年期間，嘉義縣各醫院、診所門診都減少，衛生局縣內長庚、慈濟等四大醫院提升急診應變機制，高峰時段加強分流及床位開設、增加人力調度等，確保農曆年假期間醫院急診正常運作。

除維持春節醫療服務外，衛生局也整合4大醫院，強化戶外發燒採檢站，加開防疫特別診、新冠肺炎自費採檢服務，專責隔離病房也從84床提升至105床，掌控275台呼吸器，嚴格控管門禁，限制住院陪病者1名，並應出具3日內篩檢陰性證明，保全醫療量能。