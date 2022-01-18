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台南第二監獄外牆立體彩繪在地特色景點 開放打卡拍照
法務部矯正署台南第二監獄位於台南市174線公路旁，因鄰近知名景點烏山頭水庫，每天都有許多觀光客經過，但因為高牆阻隔、遊客匆匆來去不是視而不見，就是沒注意到高牆裡面是監獄；第二監獄今天發表「立體特色的彩繪牆面」，吸引往來路人遊客觀看，也有遊客好奇自拍。
第二監獄秘書吳必成表示，附近民眾與觀光客行徑174線發現路旁多了一整片極具特色的彩繪牆面，仔細一看不是新開幕的商家，而是南二監獄；還有人問監獄都警備森嚴、不希望人靠近，為何外牆要畫引人注意的彩繪。
吳必成說，南二監外牆彩繪以「文化閱讀」為主題，結合六甲在地知名落羽松景點，以3D方式呈現多種不同特色，希望吸引不同族群的人都來拍照打卡，進而關注更生人，一同來「閱讀監獄」，有機會在受刑人回歸社會的路上幫他們一把。
監獄給人的印象大都守衛森嚴，不過南二監表示，近年各矯正機關以協助受刑人復歸社會為主，發展各項自營作業產品，也鼓勵受刑人多與家人連繫，增進家庭支持，更以藝術文化薰陶品格，多方閱讀，改變自身氣質，也改變往後人生；因防疫期間收容人不能外出，南二監委託專業畫家彩繪，希望作品也能啟發受刑人。
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