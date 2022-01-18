台南第二監獄外牆立體彩繪在地特色景點 開放打卡拍照

法務部矯正署台南第二監獄位於台南市174線公路旁，因鄰近知名景點烏山頭水庫，每天都有許多觀光客經過，但因為高牆阻隔、遊客匆匆來去不是視而不見，就是沒注意到高牆裡面是監獄；第二監獄今天發表「立體特色的彩繪牆面」，吸引往來路人遊客觀看，也有遊客好奇自拍。

第二監獄秘書吳必成表示，附近民眾與觀光客行徑174線發現路旁多了一整片極具特色的彩繪牆面，仔細一看不是新開幕的商家，而是南二監獄；還有人問監獄都警備森嚴、不希望人靠近，為何外牆要畫引人注意的彩繪。

吳必成說，南二監外牆彩繪以「文化閱讀」為主題，結合六甲在地知名落羽松景點，以3D方式呈現多種不同特色，希望吸引不同族群的人都來拍照打卡，進而關注更生人，一同來「閱讀監獄」，有機會在受刑人回歸社會的路上幫他們一把。