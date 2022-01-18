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春節不打烊 嘉縣4家醫院開設防疫特別門診

中央社 / 嘉義縣18日電

嘉義衛生局今天召開醫療整備會議，要求縣轄4家醫院於農曆過年除夕至初5，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，開設防疫特別門診服務，春節不打烊，守護民眾健康。

嘉義縣衛生局長趙紋華接受中央社記者訪問表示，過年期間，嘉義縣返鄉人潮眾多，為提供民眾不間斷的醫療服務，今天邀集轄內4家大型醫院召開春節醫療應變整備會議。

趙紋華說，會中決議，嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院及台中榮民總醫院灣橋分院，除夕至初5期間24小時急診照常，並同步開設防疫特別門診，強化戶外發燒採檢站及COVID-19自費採檢服務，加強疑似個案採檢轉介及分區分流隔候診，以降低傳播風險。

趙紋華表示，COVID-19專責隔離病房也從目前84床提升至105床，醫院持續嚴格門禁控管，限制住院陪病者1名，並應出具3日內篩檢陰性證明，積極保全醫療量能。

面對COVID-19變異株Omicron疫情，趙紋華呼籲民眾避免不必要的就醫、陪病或探病，以視訊或電話方式替代實地探視，儘速完成第3劑疫苗施打，遵守防疫規範，才能「回嘉」過好年。

趙紋華表示，想施打第3劑COVID-19疫苗的民眾快上1922平台預約；嘉義縣已超過4萬人施打第3劑疫苗，施打比率在全國各縣市中名列前茅。

嘉義 COVID-19 衛生局

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