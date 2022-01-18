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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

雲林四湖參天宮濟弱送春聯 斗南公所送380桌年菜

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣四湖參天宮主委吳惠斌代表廟方捐贈善款和白米，寒冬送暖。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣四湖參天宮主委吳惠斌代表廟方捐贈善款和白米，寒冬送暖。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君廟今天舉辦「關懷弱勢家庭寒冬送暖」，除發送給低收入戶每戶二千元慰問金、白米一包，也邀請書畫大師現場揮毫春聯，歡喜一起迎新春。

參天宮新任主委吳惠斌表示，參天宮主祀關聖帝君神威顯赫，為宏揚帝君忠義仁慈為懷精神，每年都會舉行寒冬送暖，關懷弱勢家庭，讓清寒家戶也能開心迎接新年，今年共有151戶受惠。

參天宮與雲林縣氏宗親會也聯合舉辦現場揮毫贈送春聯活動，邀請雲林縣書法學會、硬筆書法協會與向陽文教基金會等多位書畫大師現場學春聯、年畫供民眾免費索取，開開心心回家除舊布新迎接新年。

為使弱勢家庭同享年節圍爐之樂，斗南鎮公所與雲林縣政府、蔡東富議員服務處整合年菜資源平台，1月25日將以溫馨送年菜方式傳遞給弱勢家庭。雲林縣長張麗善今天率先合贈斗南希望工場8桌年菜，與70多位希望工場的學員、志工及老師一起溫馨圍爐。斗南鎮長沈暉勛表示，今年為弱勢家庭準備年菜380桌，愛心年菜發放遍及斗南邊緣戶，冬天不再寒冷！

雲林縣四湖參天宮捐贈善款和白米，寒冬送暖。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣四湖參天宮捐贈善款和白米，寒冬送暖。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣四湖參天宮捐贈善款和白米、春聯，寒冬送暖。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣四湖參天宮捐贈善款和白米、春聯，寒冬送暖。記者蔡維斌／翻攝

弱勢家庭 雲林 年菜

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