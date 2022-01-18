華山發送「三失孤老愛心年菜」 幼兒園師生熱心響應

華山基金會今天起至除夕舉辦「全台三失孤老愛心年菜發送」活動，今天佳里區泑潛幼兒園老師鄭如雯帶領12名學童一起為佳里區孤老送年菜。華山基金會佳里天使站長蔡宗育表示，師生從獨居吳爺爺家開始服務6位長輩，搭配精心練習的「恭喜恭喜新年舞蹈秀」，要讓孤苦無依的阿公、阿嬤們感受兒孫滿堂喜悅。

佳里區泑潛幼兒園多次參與華山佳里天使站各項公益活動；蔡宗育說，社福團體近2年來受疫情影響，捐款下滑但待助長輩激增，鄭如雯老師挺身號召師生參與第19屆「愛老人愛團圓」捐年菜助孤老活動，協助籌募常年服務經費及愛心年菜。今天看到那麼多的兒孫輩們，獨居的吳爺爺更是有感而發，也分享他幼年艱困的生活環境，提醒小朋友們都要惜福。