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影／台南歸仁自辦美食票選 今歸仁之光鄭怡靜抽獎推薦
台南市歸仁區公所推展行銷在地觀光、自辦美食有獎票選活動，今天請來「歸仁之光」在地出身桌球好手鄭怡靜抽獎、推薦歸仁美食。鄭怡靜響應活動捐贈簽名桌球拍還有球員卡，她還說，她每次回故鄉歸仁幾乎都會吃牛肉湯、薑母鴨，推薦給大家。
歸仁區公所舉辦「美食行銷首三部曲活動」，首部曲去10年月起結合「我在歸仁的大小事」臉書社團辦美食票選、美食推薦抽好禮等活動，有百餘間店家被提名票選、百篇美食推薦文，眾多在地口袋名單曝光，早餐、火鍋或甜點「應有盡有」。
區長魏文貴表示，為獎勵參與票選及 推薦美食民眾，公所提供多項摸彩品，昨天完成票選及摸彩，名單公布公所官網。
公所下午3點半在獲得推薦的歸仁中山路漢棋薑母鴨店舉辦「美食推薦抽好禮」活動感謝民眾共襄盛舉，鼓勵大家到歸仁旅遊並品味各式美食，邀請鄭怡靜，抽獎得獎者名單公布在公所官網臉書粉絲團。
魏文貴表示，今天特別邀請東京奧運桌球「歸仁之光」鄭怡靜選手擔任抽獎嘉賓，獎項有名牌行李箱、腳踏車等上百項，加上鄭怡靜加碼提供簽名球拍及球員卡，要讓參與美食推薦民眾通通有獎。
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