快訊

「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百萬創客擂台競賽揭曉 雲嘉南分署南方創客基地摘亞軍

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部百萬創客擂台競賽揭曉， 雲嘉南分署南方創客基地摘下亞軍殊榮。圖／雲嘉南分署南方創客基地提供
勞動部百萬創客擂台競賽揭曉， 雲嘉南分署南方創客基地摘下亞軍殊榮。圖／雲嘉南分署南方創客基地提供

勞動部舉辦「百萬創客擂台競賽」成績揭曉，雲嘉南分署南方創客基地推薦參賽的康竣傑表現搶眼，「扣卡家具」作品，在近200組競逐作品中，榮獲亞軍殊榮，可獲得50萬元獎金。

這次競賽總獎金達240萬元，冠軍可獨得100萬元，參賽作品包括AI人工智慧、物聯網、教具輔具及工業用具等，近200組參賽團隊有18組晉級決賽。而雲嘉南分署南方創客基地推薦參賽的康竣傑，以「扣卡家具傢俱」作品也進入決賽獲得亞軍，可獲得50萬元獎金。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南方創客基地為育成新創團隊、推動產業發展，每年均會提供2次進駐申請機會，進駐團隊由基地規畫一系列課程輔導；包括每月1次個別培訓諮詢、每兩個月進行1次團體諮詢輔導、依進駐團隊需求聘請1名輔導顧問等，協助強化進駐者商品優化與創新思維。

摘下亞軍的康竣傑表示，扣卡傢俱是一組不用任何工具、螺絲，透過扣、卡就能組裝的收納傢俱，它參考早期卡榫結構及現代製造技術，設計成可量化塑膠卡榫配件，運用槓桿及圓形的幾何原理，只需3步驟即可組裝。這次很榮幸透過南方創客基地推薦參賽，在基地數位自造設備協助與專業輔導，協助設計模組化結構，設計多種收納套件及尺寸，增加家具調整彈性，透過卡榫組裝模式，達成循環經濟及環保願景。

雲嘉南分署表示，111年度第一期進駐申請，即日起至2月7日受理申請，更多最新消息可上雲嘉南分署南方創客基地網站(https://southmaker.wda.gov.tw/)，或撥（06）6356583洽詢。

勞動部 物聯網

延伸閱讀

2022 台北電玩展「Indie House」平面圖公開 45款獨立遊戲激盪創意火花

欣陸三子公司 不設董事會

基隆青創及公共服務補助 增學生社團最高可獲5萬

T1聯盟／有請「牛魔王」！中信特攻盼飆向連勝

相關新聞

罰10萬！嘉市稽查見飯店廚房麻油過期4年 比目魚混鱈魚

嘉義市衛生局今天公布配合中央「春節複合式專案」稽查，發現1間飯店，廚房使用的螺肉罐頭，及麻油、蠔油竟過期，最久達4年多，...

雲林多了一條「甘藷公路」 地瓜現採現賣超人氣

雲林縣出現1條「甘藷公路」，甘藷故鄉的水林鄉，為增加收益減少中盤操控，近年來許多農民「自種自銷」，在雲164線公路兩側搭...

華山發送「三失孤老愛心年菜」 幼兒園師生熱心響應

華山基金會今天起至除夕舉辦「全台三失孤老愛心年菜發送」活動，今天佳里區泑潛幼兒園老師鄭如雯帶領12名學童一起為佳里區孤老...

影／台南歸仁自辦美食票選 今歸仁之光鄭怡靜抽獎推薦

台南市歸仁區公所推展行銷在地觀光、自辦美食有獎票選活動，今天請來「歸仁之光」在地出身桌球好手鄭怡靜抽獎、推薦歸仁美食。鄭...

百萬創客擂台競賽揭曉 雲嘉南分署南方創客基地摘亞軍

勞動部舉辦「百萬創客擂台競賽」成績揭曉，雲嘉南分署南方創客基地推薦參賽的康竣傑表現搶眼，「扣卡家具」作品，在近200組競...

巴西蘑菇抽檢重金屬鎘超標最多5倍 生鮮的比進口乾貨毒

台南市衛生局最近抽檢年節相關食品，結果有3件巴西蘑菇重金屬鎘的含量超標，而且不僅進口的乾菇超標、台灣生產的生鮮巴西蘑菇超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。