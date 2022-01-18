百萬創客擂台競賽揭曉 雲嘉南分署南方創客基地摘亞軍

勞動部舉辦「百萬創客擂台競賽」成績揭曉，雲嘉南分署南方創客基地推薦參賽的康竣傑表現搶眼，「扣卡家具」作品，在近200組競逐作品中，榮獲亞軍殊榮，可獲得50萬元獎金。

這次競賽總獎金達240萬元，冠軍可獨得100萬元，參賽作品包括AI人工智慧、物聯網、教具輔具及工業用具等，近200組參賽團隊有18組晉級決賽。而雲嘉南分署南方創客基地推薦參賽的康竣傑，以「扣卡家具傢俱」作品也進入決賽獲得亞軍，可獲得50萬元獎金。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南方創客基地為育成新創團隊、推動產業發展，每年均會提供2次進駐申請機會，進駐團隊由基地規畫一系列課程輔導；包括每月1次個別培訓諮詢、每兩個月進行1次團體諮詢輔導、依進駐團隊需求聘請1名輔導顧問等，協助強化進駐者商品優化與創新思維。

摘下亞軍的康竣傑表示，扣卡傢俱是一組不用任何工具、螺絲，透過扣、卡就能組裝的收納傢俱，它參考早期卡榫結構及現代製造技術，設計成可量化塑膠卡榫配件，運用槓桿及圓形的幾何原理，只需3步驟即可組裝。這次很榮幸透過南方創客基地推薦參賽，在基地數位自造設備協助與專業輔導，協助設計模組化結構，設計多種收納套件及尺寸，增加家具調整彈性，透過卡榫組裝模式，達成循環經濟及環保願景。

雲嘉南分署表示，111年度第一期進駐申請，即日起至2月7日受理申請，更多最新消息可上雲嘉南分署南方創客基地網站(https://southmaker.wda.gov.tw/)，或撥（06）6356583洽詢。