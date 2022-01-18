雲林多了一條「甘藷公路」 地瓜現採現賣超人氣

雲林縣出現1條「甘藷公路」，甘藷故鄉的水林鄉，為增加收益減少中盤操控，近年來許多農民「自種自銷」，在雲164線公路兩側搭設棚布店面，一家接一家運應而生，不到1公里路，有20餘家番薯店，除了賣甘藷也賣各種地瓜加工品，年關到吸引大批遊客，鄉公所將爭取打造更具特色的甘藷觀光公路。

水林鄉甘藷栽種面達上千公頃，是國內最大產地，有甘藷故鄉之稱，由於甘藷屬大宗農產，價格一直不高，農民張美美說，以往價格都維持在每台斤10幾元，減少中商盤轉銷，可賣到2、30元，好一點也可賣4、50元，利潤比過去好，所以自產自銷的人愈來愈多。

張美美說，目前是57號甘藷盛產期，也是最好吃的時節，加上年關到，地瓜又是養生好食品，他們除了以每袋100元販售，還有用禮盒包裝適合送禮，一堆出就熱賣，從栽種到零售、加工一條龍，最近更推出各種地瓜產品，例如冰烤番薯、地瓜簽、糖蜜蕃薯、紅薯條、番薯薄餅等，超人氣。

水林鄉長許山埜指出，水林獨天得厚所產地瓜香嫩可口，連過去台灣經營之神王永慶都指定要吃水林地瓜，為提高甘藷產值，目前水林鄉積極推動兩個地瓜專區合計約400多公頃，最近瓊埔農場更榮獲國內第1個全球優良農業規範GGAP的國際認證，讓水林地瓜走向國際。