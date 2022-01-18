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雲林多了一條「甘藷公路」 地瓜現採現賣超人氣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉門戶的雲164線公路兩旁，地瓜店如雨後春筍般，一家一家開張，短短不到1公里就有20多家地瓜專賣店。記者蔡維斌／攝影
水林鄉門戶的雲164線公路兩旁，地瓜店如雨後春筍般，一家一家開張，短短不到1公里就有20多家地瓜專賣店。記者蔡維斌／攝影

雲林縣出現1條「甘藷公路」，甘藷故鄉的水林鄉，為增加收益減少中盤操控，近年來許多農民「自種自銷」，在雲164線公路兩側搭設棚布店面，一家接一家運應而生，不到1公里路，有20餘家番薯店，除了賣甘藷也賣各種地瓜加工品，年關到吸引大批遊客，鄉公所將爭取打造更具特色的甘藷觀光公路。

水林鄉甘藷栽種面達上千公頃，是國內最大產地，有甘藷故鄉之稱，由於甘藷屬大宗農產，價格一直不高，農民張美美說，以往價格都維持在每台斤10幾元，減少中商盤轉銷，可賣到2、30元，好一點也可賣4、50元，利潤比過去好，所以自產自銷的人愈來愈多。

張美美說，目前是57號甘藷盛產期，也是最好吃的時節，加上年關到，地瓜又是養生好食品，他們除了以每袋100元販售，還有用禮盒包裝適合送禮，一堆出就熱賣，從栽種到零售、加工一條龍，最近更推出各種地瓜產品，例如冰烤番薯、地瓜簽、糖蜜蕃薯、紅薯條、番薯薄餅等，超人氣。

水林鄉長許山埜指出，水林獨天得厚所產地瓜香嫩可口，連過去台灣經營之神王永慶都指定要吃水林地瓜，為提高甘藷產值，目前水林鄉積極推動兩個地瓜專區合計約400多公頃，最近瓊埔農場更榮獲國內第1個全球優良農業規範GGAP的國際認證，讓水林地瓜走向國際。

許山埜指出，產銷轉型只要對農民有利都值得推行，雲164公路是水林鄉的門戶樞紐，農民自產自銷如雨後春筍一家接一家開張，使冷清的公路變得繽紛熱鬧，不少人專程來買地瓜，蔚為「甘藷公路」，農民改變農耕行銷型態，使地瓜銷售多樣化，未來如能打造成1條產業觀光大道，將更有利於水林地瓜的發展。

農民自產自銷，使水林鄉164線公路兩側地瓜專賣店，如雨後春筍一家一家開張，招牌林地，蔚為雲林第1條「甘藷公路」。記者蔡維斌／攝影
農民自產自銷，使水林鄉164線公路兩側地瓜專賣店，如雨後春筍一家一家開張，招牌林地，蔚為雲林第1條「甘藷公路」。記者蔡維斌／攝影
地瓜分級包裝，不論地瓜大小每袋一律只賣100元，展現人氣銷路特別好。記者蔡維斌／攝影
地瓜分級包裝，不論地瓜大小每袋一律只賣100元，展現人氣銷路特別好。記者蔡維斌／攝影
水林鄉門戶的雲164線公路兩旁，地瓜店如雨後春筍般，一家一家開張，短短不到1公里就有20多家地瓜專賣店。記者蔡維斌／攝影
水林鄉門戶的雲164線公路兩旁，地瓜店如雨後春筍般，一家一家開張，短短不到1公里就有20多家地瓜專賣店。記者蔡維斌／攝影
正值57號甘藷盛產期，農民採收地瓜後忙著分級包裝，從栽種到零售加工一條龍，收益比往好得多。記者蔡維斌／攝影
正值57號甘藷盛產期，農民採收地瓜後忙著分級包裝，從栽種到零售加工一條龍，收益比往好得多。記者蔡維斌／攝影
因應過年送禮，農民也推出地瓜禮盒。記者蔡維斌／攝影
因應過年送禮，農民也推出地瓜禮盒。記者蔡維斌／攝影

農民 雲林

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