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影／溜溜球達人楊元慶「不務正業」闖出一片天

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
溜溜球達人楊元慶到嘉義縣朴子國小演說，搭配浮誇肢體動作，博得現場近百名師生熱情掌聲。記者莊祖銘／攝影
溜溜球達人楊元慶到嘉義縣朴子國小演說，搭配浮誇肢體動作，博得現場近百名師生熱情掌聲。記者莊祖銘／攝影

8歲時透過卡通認識溜溜球，31歲台灣溜溜球達人楊元慶多年來征戰世界各地，儘管經歷各種考驗，但從未忘初衷，他今天下午他到嘉義縣大同國小，用親身經歷告訴小朋友們，「不要當最厲害，要成為無法取代」。

楊元慶從小嘉義縣義竹長大，演說前他用溜溜球與現場學生互動，逗得全場哈哈大笑，他說，自己只是個會玩溜溜球的普通人，國小時候第1次接觸溜溜球卡通便從此著迷，從此踏上溜溜球之路。

楊元慶父母從小期許他從醫，每天寫不完考卷、讀不完的書，讓他每天壓力很大，某天深夜同學傳了1段溜溜球大賽影片，深受啟發也讓他下定決心成為溜溜球高手，儘管當時受到同學嘲笑，但他不放棄，甚至還到台北地下街拜師求藝。

背負模範生壓力，楊元慶日夜勤練習，甚至偷偷躲在資源回收廠練習，終於在2007年拿到台灣溜溜球大賽冠軍，但仍無法得到家人肯定，被質疑「溜溜球能當飯吃嗎」，叫他快點回去讀書，讓他無力也很困惑。

多年後楊元慶到高雄加入溜溜球協會，不用在奔波到台北，在同儕鼓勵下他到愛河、火車站周邊，做起街頭藝人，大學時期，轉戰西門町和信義區，為不被同學認出，甚至把自己包成像「搶匪」，看到其他藝人賣命演出，他決心要讓自己變強。

「每個停下的腳步都是鼓勵，每個離去背影都是掌聲」，楊元慶無時無刻鼓勵自己，終於漸受人矚目並將影片上傳到網路上，隨後登上中國達人秀舞台，在數億觀眾面前展露頭角，他的興趣也終於獲得父親認同。

楊元慶自嘲「不務正業」，求學時期未朝向父親設定目標前進，卻因為「始終如一」，玩出好成績，也走出屬於自己和溜溜球的一條路。此活動由嘉義縣議員黃嫈珺和朴子天公壇聯合舉辦，楊元慶明後天將到東石國小、祥和國小和嘉新國小演說。

溜溜球達人楊元慶（左）今天下午受嘉義縣議員黃嫈珺邀，到朴子大同國小演說，期間邀學生上台互動，笑果十足博得滿堂彩。記者莊祖銘／攝影
溜溜球達人楊元慶（左）今天下午受嘉義縣議員黃嫈珺邀，到朴子大同國小演說，期間邀學生上台互動，笑果十足博得滿堂彩。記者莊祖銘／攝影
溜溜球達人楊元慶（左）今天下午受議員黃嫈珺邀，到朴子大同國小演說，期間邀學生上台互動，笑果十足博得滿堂彩。記者莊祖銘／攝影
溜溜球達人楊元慶（左）今天下午受議員黃嫈珺邀，到朴子大同國小演說，期間邀學生上台互動，笑果十足博得滿堂彩。記者莊祖銘／攝影
溜溜球達人楊元慶今天回嘉演說，期間用道具與朴子大同國小學子們互動。記者莊祖銘／攝影
溜溜球達人楊元慶今天回嘉演說，期間用道具與朴子大同國小學子們互動。記者莊祖銘／攝影

嘉義

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