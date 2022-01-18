罰10萬! 嘉市稽查見飯店廚房麻油過期4年 比目魚混鱈魚

嘉義市衛生局今天公布配合中央「春節複合式專案」稽查，發現1間飯店，廚房使用的螺肉罐頭，及麻油、蠔油竟過期，最久達4年多，且菜單中有一道為鱈魚，進貨食材卻是大比目魚，明顯不符，逾有效日期罰6萬，食材不符則罰4萬，業者已繳清，衛生局考量複驗也通過，暫不公布店名。

衛生局指出，去年11月起針對春節應景的食品製造業、餐廳、賣場、超市、雜貨店、傳統市場等，抽驗，海鮮、禽畜肉、糖漬鹽漬果實類等製作或加工的年節食品，例如蘿蔔糕、菜頭粿、魚丸、貢丸、福州丸、香腸、鱈魚絲、魷魚風味卷、豬肉乾條絲等，抽驗162件，檢驗包括二氧化硫、過氧化氫、防腐劑、著色劑、瘦肉精、動物用藥、農藥殘留、黃麴毒素、硼砂、亞硝酸鹽等項目，檢驗結果都符合規定。

衛生局配合中央專案的子計畫，去稽查2家食品製造業、10家販售業、2家年菜餐廳，抽驗相關成品、半成品或原料40件，結果均符合規定，其中有業者在食品良好衛生規範或食品業者登錄，經限期改善，已複查合格。

不過，衛生局發現嘉市火車站前站的1間賣年菜的飯店，廚房使用的螺肉罐頭2020年5月到期、麻油 2017年12到期、蠔油2019年3月到期，都過期許久，對此開出6萬罰鍰，另，菜單中有一道為鱈魚，進貨食材卻是大比目魚，菜單標示與實際不符，開罰4萬。