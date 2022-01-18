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小白額雁現蹤台南白河 公所設警示籲勿擾稀客

中央社 / 台南18日電

愛鳥人士近日在台南白河區林初埤木棉花道附近水域發現台灣少見的候鳥「小白額雁」，保育團體與白河區公所協調後在適當距離放置三角錐警示，盼愛鳥人士勿近距離拍攝。

台南市生態保育學會理事長邱仁武今天接受中央社記者電話訪問時表示，約1個多月前，有3隻小白額雁飛到林初埤水域棲息，因在台灣少見，吸引許多愛鳥人士前往拍攝，可能有些人距離較近驚嚇到野鳥，已有2隻不知去向，近日只剩下1隻。

邱仁武指出，經學會向白河區公所反映，區公所已在小白額雁可能活動的覓食區外圍設立多支三角錐警示，提醒民眾不要進入，以免干擾野鳥作息，讓難得的嬌客可在台南平安度冬。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷告訴中央社記者，國際自然保育聯盟（IUCN）將小白額雁列為易危級物種，在台灣屬稀有過境鳥，只有少見的迷鳥棲息過冬，希望鳥友配合區公所維護生態保育措施，不要進入小白額雁覓食區。

白河 台南 生態保育

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