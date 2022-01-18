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便利鐵道遊客春節到台南熱門景點 市府增開公車推優惠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
便利鐵道遊客春節到台南熱門景點，市府增開公車、推出旅遊促銷。圖／市府觀旅局提供
便利鐵道遊客春節到台南熱門景點，市府增開公車、推出旅遊促銷。圖／市府觀旅局提供

台南市政府今天宣布，為便利鐵道遊客到台南熱門景點、加強春節公共運輸，「台灣好行山博行線」1月23日至4月5日增開6班次延駛至善化轉運站，遊客善化火車站下車步行50公尺到轉運站即可搭公車到近山區3大博物館遊玩，減少轉乘次數。

山博行線沿途停靠山上區公所、山上花園水道博物館、左鎮化石園區，也可由這3站點轉乘到南瀛天文園區及大內區公所。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，為鼓勵遊客運用，1月23日至2月6日憑山博行線當日乘車券，可至3館免費領取觀旅局出品「台南非玩Poker撲克牌」，限量500份；還可免費兌換每日限量10名指定餐點：左鎮化石園區－石尚自然探索屋雞肉捲、臺南山上花園水道博物館－水道咖啡北海道雪鹽牛奶霜淇淋、南瀛天文園區－星空小棧米漢堡其中任一份。更多資訊在「台灣好行」官網（https://www.taiwantrip.com.tw/)查詢。

台南有6條台灣好行觀光公車路線及1條雙層巴士路線，舊府城市區88府城巡迴線及99安平台江線、串連近山區3大博物館山博行線、西拉雅風景區的33關子嶺線及菱波官田線，雲嘉南風景區61西濱快線，形成台南觀光公車完整旅遊環帶，便利遊客公車暢遊台南。

便利鐵道遊客春節到台南熱門景點，市府增開公車、推出旅遊促銷。圖／市府觀旅局提供
便利鐵道遊客春節到台南熱門景點，市府增開公車、推出旅遊促銷。圖／市府觀旅局提供
便利鐵道遊客春節到台南熱門景點，市府增開公車、推出旅遊促銷。圖／市府觀旅局提供
便利鐵道遊客春節到台南熱門景點，市府增開公車、推出旅遊促銷。圖／市府觀旅局提供

台南 公車 博物館

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