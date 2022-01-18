南台南家扶拚募助學金 今、明辦特賣會希望補缺口350萬

春節將至，南台南家扶正為中心所扶助的學生張羅註冊費，盼在年前衝一波，順利籌募650萬助學金。今年受疫情影響，目前尚有350萬元缺口，今起兩天與台南郵局合作，在成功、大同、永樂、安南、原佃郵局舉辦「助學特賣會」，副局長尤素珍邀請員工揪團送愛心，呼籲大家投入助學行列。

南台南家扶扶幼主委黃全永表示，南家扶助學希望工程已辦理26年，和台南郵局合作辦理助學特賣會活動則已14年，每年的郵局義賣成效都讓家扶在助學金籌募上減輕不少的壓力，也提供受扶助的高中職、大專學生服務及回饋的機會。

就讀專五的羅姓學生感謝善心人士的幫助，因這筆獎學金可以減輕家裡的負擔。他每學期申請助學金並投入志工服務，，曾擔任過家扶暑期課輔班帶班志工，透過自己的能力回饋給家扶更多需要幫助的小朋友、也曾經在郵局擔任過特賣會志工，深刻瞭解到「助學特賣」相當不容易，這些募款金額都是一點一滴、慢慢累積出來的。

南台南家扶主任李保良說，這次特賣會物品有素食年菜提貨券、ㄚ母寮手工水餃提貨券、禦寒家電用品、清潔用品、生活百貨、餅乾等豐富商品。他表示，南台南家扶春季助學工程，預計頒發650萬元助學金，協助扶助中的950戶家庭近1600位家扶兒穩定就學，除了各界善款捐助外，特賣會也是南家扶教導家扶學子自助人助的活動。

但今年受疫情影響，愛心商品募集及助學金籌募都不容易，目前尚有350萬元缺口，期待透過特賣會活動再衝一波。」他除感謝台南郵局出物資、出力、出場地，也感謝許多企業的贊助，包含金嘉鉎五金用品批發、綠源寶企業有限公司、南寶樹脂基金會、全久榮企業、上豪家電、東富電器、展晟照明、立晟照明、蝦到爆安平鮮蝦餅、弘谷公司、名鍠實業、純古味素食、鴨母寮市場陳秋燕及許多熱心民眾提供物資，成就這次特賣活動。