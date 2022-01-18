影／白河林初埤木棉道 全球易危鳥種小白額雁現蹤

台南市白河區林初埤木棉花道入口處，近日有罕見的全球易危鳥種「小白額雁」現蹤，擔心外界驚擾，台南市生態保育學會與拍鳥俱樂部昨緊急通報白河區公所後，設立多支三角錐，維護小白額雁覓食區，呼籲外界勿闖入，讓嬌客安心度冬。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，小白額雁在台灣野鳥圖鑑歸類為迷鳥級鳥類，數量比白額雁還稀少，約1個月前有3隻飛抵白河區林初埤水域，吸引許多愛鳥人士前往近距離拍攝引起恐慌，已飛離2隻不知去向，只剩下1隻。

台南市生態保育學會昨下午向白河區公所反映，經學會副總幹事黃蜀婷解說，了解小白額雁為全球易危鳥種，區長董麗華指示農建課長陳冠翰立即設立多支三角錐作為警戒區，董麗華表示，此舉是為讓小白額雁安全度冬，進一步維護小白額雁覓食區，不被干擾。

黃蜀婷說，小白額雁繁殖於歐洲、西伯利亞等地極北部，越冬於南歐、非洲埃及北部一隅，在亞洲，包括朝鮮半島、日本、大陸東北、長江中下游沿岸也會見蹤，偶見於台灣。其雄性體長約45厘米，雌性體長約55厘米。除大小外，在體形體色上無明顯區別，成鳥通體以灰褐色為基調，頭頸部偏褐色，隱約具深色縱紋，頭部環繞嘴基一圈白色，白色區域延伸至頭頂。