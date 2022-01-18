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影／白河林初埤木棉道 全球易危鳥種小白額雁現蹤

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南白河林初埤木棉花道，近日傳出 全球易危鳥種小白額雁現蹤。圖 ／黃蜀婷提供
台南白河林初埤木棉花道，近日傳出 全球易危鳥種小白額雁現蹤。圖 ／黃蜀婷提供

台南白河區林初埤木棉花道入口處，近日有罕見的全球易危鳥種「小白額雁」現蹤，擔心外界驚擾，台南市生態保育學會與拍鳥俱樂部昨緊急通報白河區公所後，設立多支三角錐，維護小白額雁覓食區，呼籲外界勿闖入，讓嬌客安心度冬。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，小白額雁在台灣野鳥圖鑑歸類為迷鳥級鳥類，數量比白額雁還稀少，約1個月前有3隻飛抵白河區林初埤水域，吸引許多愛鳥人士前往近距離拍攝引起恐慌，已飛離2隻不知去向，只剩下1隻。

台南市生態保育學會昨下午向白河區公所反映，經學會副總幹事黃蜀婷解說，了解小白額雁為全球易危鳥種，區長董麗華指示農建課長陳冠翰立即設立多支三角錐作為警戒區，董麗華表示，此舉是為讓小白額雁安全度冬，進一步維護小白額雁覓食區，不被干擾。

黃蜀婷說，小白額雁繁殖於歐洲、西伯利亞等地極北部，越冬於南歐、非洲埃及北部一隅，在亞洲，包括朝鮮半島、日本、大陸東北、長江中下游沿岸也會見蹤，偶見於台灣。其雄性體長約45厘米，雌性體長約55厘米。除大小外，在體形體色上無明顯區別，成鳥通體以灰褐色為基調，頭頸部偏褐色，隱約具深色縱紋，頭部環繞嘴基一圈白色，白色區域延伸至頭頂。

台南市生態保育學會也呼籲鳥友們遵守當地區公所農建課的維護生態保育動作，勿進入小白額雁覓食區。

白河區公所在埤塘入口設立多支三角錐警戒，呼籲鳥友勿闖入驚擾嬌客。圖 ／白河區公所提供
白河區公所在埤塘入口設立多支三角錐警戒，呼籲鳥友勿闖入驚擾嬌客。圖 ／白河區公所提供
台南白河林初埤木棉花道，近日傳出 全球易危鳥種小白額雁現蹤。圖 ／黃蜀婷提供
台南白河林初埤木棉花道，近日傳出 全球易危鳥種小白額雁現蹤。圖 ／黃蜀婷提供

台南 生態保育 白河

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