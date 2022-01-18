綠能新世代！台南5路公車全面換電動大巴

台南市電動公車再添15輛生力軍，從永康到南區的5路線明天起全面改為電動車，市長黃偉哲今天在府城客運安平新站啟動啟航儀式。交通局指出，電動大巴續航力250公里以上，此線公車日行程在180公里以下，不用擔心電力不足。

黃偉哲表示，1輛以柴油為燃料的大巴公車，1天耗油80公升，全市400輛公車就耗油1200公升，帶來可觀汙染，因此推動電動公車。每輛約1千萬元的電動公車，中央補助300多萬，市府補助150萬元，以提高業者汰換的意願。中央政策要在2030年市區公車全面電動化，台南每年至少增加30輛電動公車，提升比率12%，到了2030年可完全達到目標。

交通局長王銘德說，市府以每年汰換30輛以上電動低地板公車為目標，其中15輛電動公車配置於棕幹線及鄰近支線，已經在上個月營駛，這次15輛全面配置於市區公車5路，未來其他市區公車路線及幹支線將逐漸出現電動公車的身影。

這次的15輛電動公車都是府城客運的車輛，為全新打造的電動大巴，電池續航力250公里以上，因應彎繞及頻繁停等的市區路線仍行有餘力。車輛均為合格低地板大客車，依標準配備有無障礙度板、輪椅專用區及固定裝置，並且有加裝ADAS先進駕駛輔助系統設備，可以智慧偵測前車距離、車道偏移及交通速限標示、即時發出警示提醒駕駛注意，以及能偵測行車視野盲區和駕駛不當行為，讓行車安全提升。

市區公車5路是運量最高的市區路線之一，平日每日往返85班次、假日每日往返70班次，縱向串聯舊台南市區的重要節點，包括奇美醫院、成大醫院及市立醫院，以及台南火車站、台南航空站，還有許多觀光節點及學校，是包辦了食衣住行育樂的重要路線。